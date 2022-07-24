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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
ألعاب القوى

الذهب من نصيب الولايات المتحدة في منافسات التتابع 4 مرات 100 م

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أحرزت سيدات الولايات المتحدة السبت ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م في بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022.

وتفوقت الولايات المتحدة التي كانت ممثلة بالعداءات ميليسا جيفرسون وآبي ستاينر وجينا برانديني وتوانيشا تيري بزمن 41.14 ثانية أمام جامايكا حاملة اللقب والتي ضمت تشكيلتها الثلاثي المتوج بثلاثية سباق 100 م آن-شيلي فرايزر برايس وإيلاين تومسون-هيراه وشيريكا جاكسون إلى جانب كيمبا نيلسون (41.18 ث)، فيما عادت البرونزية لألمانيا (42.03 ث). 
 

بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022
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