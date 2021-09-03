الدوري الماسي - لقاء بروكسل: الأميركي كيرلي بطل سباق 100 م



وسجل كيرلي الذي نال فضية السباق في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو، 9.94 ثوان متفوقا على مواطنه ترايفون برومل 9.97 ث.

وحلّق الظاهرة السويدي أرمان دوبلانتيس فوق الجميع في مسابقة القفز بالزانة ليجتاز ارتفاع 6.05 أمتار (رقم جديد للقاء بروكسل)، لكنه فشل في تحطيم رقمه القياسي وقدره 6.18 م.

وفي سباق 200 م للسيدات، حسمت العداءة الناميبية الصاعدة كريستين مبوما المركز الأول في صالحها مسجلة 21.84 ثانية، متقدمة على الجامايكية شيريكا جاكسون (21.95 ث) والبريطانية دينا آشر سميث والتي سجلت 22.04 ثانية.

وتوجت الهولندية سيفان حسن بطلة لسباق الميل مسجلة 4.14.74 دقائق من دون أن تتمكن من تحطيم رقمها القياسي العالمي في هذه المسافة ومقداره 4.12.33 دقيقة.

