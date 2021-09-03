English
العربية
دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

الدوري الماسي - لقاء بروكسل: الأميركي كيرلي بطل سباق 100 م

من قبل

أحرز العداء الأميركي فريد كيرلي المركز الأول في سباق 100 م ضمن لقاء بروكسل الدولي لألعاب القوى، المرحلة الحادية عشرة قبل الأخيرة من الدوري الماسي، الجمعة.

Reuters


وسجل كيرلي الذي نال فضية السباق في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو، 9.94 ثوان متفوقا على مواطنه ترايفون برومل 9.97 ث.

وحلّق الظاهرة السويدي أرمان دوبلانتيس فوق الجميع في مسابقة القفز بالزانة ليجتاز ارتفاع 6.05 أمتار (رقم جديد للقاء بروكسل)، لكنه فشل في تحطيم رقمه القياسي وقدره 6.18 م.

وفي سباق 200 م للسيدات، حسمت العداءة الناميبية الصاعدة كريستين مبوما المركز الأول في صالحها مسجلة 21.84 ثانية، متقدمة على الجامايكية شيريكا جاكسون (21.95 ث) والبريطانية دينا آشر سميث والتي سجلت 22.04 ثانية.

وتوجت الهولندية سيفان حسن بطلة لسباق الميل مسجلة 4.14.74 دقائق من دون أن تتمكن من تحطيم رقمها القياسي العالمي في هذه المسافة ومقداره 4.12.33 دقيقة.
 

الدوري الماسي ألعاب القوى فريد كيرلي كريستين مبوما لقاء بروكسل
السابق الدوري الماسي: الجامايكية تومس
اقرأ
الدوري الماسي: الجامايكية تومسون-هيراه تحرز سباق 100 م في لقاء باريس
التالي

آخر الأحداث

>