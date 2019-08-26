الدوري الماسي: زوريخ تستضيف نهائي عامي 2020 و2021

وكان الاتحاد الدولي أكد في آذار/مارس الماضي اعتماد نهائي واحد ضمن إطار خطة اصلاحات عالمية للدوري الماسي، بطولة النخبة في رياضة "أم الألعاب"، تهدف إلى تقليص عدد الجولات والمسابقات بدءاً من عام 2020، على أن يتم الافصاح عن المزيد من التغييرات المستقبلية للمواسم القادمة في أيلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر المقبلين.

وبحسب الاتحاد الدولي للعبة، فإن خيار استضافة زوريخ، والتي كانت تتقاسم التنظيم مع بروكسل، نهائي واحد عامي 2020 و2021، أملته أعمال الصيانة التي ستبدأ في استاد الملك بودوان في بروكسل الذي يستضيف نهائي الدوري الماسي.

وبحسب الخطة التي قدمها الاتحاد الدولي في آذار/ مارس سيتم الغاء مرحلة من الدوري الماسي، إلى تنظيم نهائي واحد بدلا من إثنين بدءا من عام 2020 ليتقلص العدد الى 12 جولة بدلا من 14 كما هو معتمد حاليا. كما تم اقتراح تنظيم لقاء واحد فقط في الاسبوع.

ويعتزم الاتحاد الدولي أيضاً تقليص عدد المسابقات للإبقاء على 24 مسابقة فقط (12 للسيدات و12 للرجال) مقابل 32 حالياً، عن طريق إلغاء سباق 5 آلاف متر للسيدات والرجال. على أن يتم تقليص مدة اللقاءات الدولية إلى ساعة ونصف الساعة بدلاً من ساعتين كما هو معمول به حالياً.

