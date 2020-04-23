الدوري الماسي: تأجيل لقاءين إضافيين في يونيو

أعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى الخميس تأجيل لقاءين إضافيين مقررين في حزيران/يونيو المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد اللقاءات المؤجلة في أبرز مسابقة موسمية لـ"أم الألعاب" الى ثمانية.

واشار المنظمون في بيان الى تأجيل لقاءي يوجين في الولايات المتحدة في 7 حزيران/يونيو وباريس في 13 حزيران/يونيو.

وأضافوا ان منظمي لقاء أوسلو بيسليت المقرر في 11 حزيران/يونيو "اعلنوا اليوم خطتهم لاستضافة مسابقة العاب قوى بديلة تحت الانظمة النرويجية لمكافحة فيروس كورونا، في الموعد الاصلي للقاء اوسلو في 11 حزيران/يونيو".

وكان المنظمون قد اجلوا لقاءات الدوحة (17 نيسان/أبريل)، شنغهاي (16 أيار/مايو)، لقاء ثالثا كان مقررا في التاسع من أيار/مايو في مدينة صينية ثانية لم تكن هويتها قد حددت بعد، ستوكهولم (24 أيار/مايو)، نابولي (28 أيار/مايو) والرباط (31 أيار/مايو).

وتسبب فيروس "كوفيد-19" بأكثر من 185 ألف وفاة معلنة حتى الآن حول العالم، وجمّد الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية في الفترة الراهنة، وصولا الى تأجيل مواعيد كبيرة كانت مقررة في صيف 2020، أبرزها أولمبياد طوكيو، وكأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.