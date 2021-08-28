الدوري الماسي: الجامايكية تومسون-هيراه تحرز سباق 100 م في لقاء باريس

وتقدمت تومسون-هيراه على مواطنتها شيريكا جاكسون (10.97 ث) صاحبة البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وكانت تومسون-هيراه فرضت نفسها نجمة للألعاب الأولمبية الأخيرة بحسمها سباقات السرعة بفوزها بسباقي 100 م و200 م قبل أن تساهم في إحراز منتخب بلادها ذهبية التتابع 4 مرات 100 م.

وهددت العداءة الجامايكية الرقم القياسي في سباق 100 م والصامد منذ عام 1988 بحوزة الأميركية الراحلة فلورانس غريفيث جوينر (10.49 ث)، عندما سجلت ثاني أفضل رقم في التاريخ ومقداره 10.54 ثانية في لقاء يوجين الأميركي الأسبوع الماضي.

وعوضت تومسون-هيراه بالتالي خسارتها أمام مواطنتها شيلي-آن فرايزر-برايس في لقاء لوزان السويسري قبل ثلاثة أيام علماً بأن الأخيرة لم تشارك في لقاء باريس لشعورها بالإرهاق الشديد.

وفي سباق 200 م للرجال، حسم الأميركي فرد كيرلي حامل فضية أولمبياد طوكيو المركز الأول بتسجيله 19.79 ثانية (رقم قياسي شخصي) متقدماً على مواطنه كينيث بدناريك.

