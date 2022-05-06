الدوري الماسي: إلغاء لقاءي شينجين وشنغهاي من الروزنامة بسبب "كوفيد-19"

وأوضح المنظمون أنّ لقاء خورزوف البولندي سيحل مكان لقاء شينجين في السادس من آب/أغسطس المقبل، لكن لقاء شنغهاي الذي كان مقرراً في 30 تموز/يوليو لن يتم استبداله.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تمّ تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التي كانت مقررة في مدينة هانغجو الصينية في أيلول/سبتمبر المقبل، بسبب عودة ظهور إصابات "كوفيد-19" في مناطق عدة من البلاد بينها شنغهاي.

وقال منظمو اللقاءين: "أعلن الدوري الماسي أنّه نظرًا لقيود السفر ومتطلبات الحجر الصحي الصارمة المطبقة حاليًا للدخول إلى الصين، فإن لقاءي في شنغهاي (30 يوليو) وشينجين (6 أغسطس) لن يقاما هذا العام".

وتستضيف مدينة خورزوف، المتواجدة في منطقة سيليسيا، بانتظام لقاءات دولية وكانت أيضًا مسرحاً لبطولة أوروبا للفرق العام الماضي.