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الدوري الماسي: إلغاء لقاءي شينجين وشنغهاي من الروزنامة بسبب "كوفيد-19"

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أعلن منظّمو الدوري الماسي لألعاب القوى الجمعة إلغاء لقاءي شينجين وشنغهاي الصينيين من روزنامة هذا العام بسبب قيود جائحة "كوفيد-19".

Reuters

وأوضح المنظمون أنّ لقاء خورزوف البولندي سيحل مكان لقاء شينجين في السادس من آب/أغسطس المقبل، لكن لقاء شنغهاي الذي كان مقرراً في 30 تموز/يوليو لن يتم استبداله.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تمّ تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التي كانت مقررة في مدينة هانغجو الصينية في أيلول/سبتمبر المقبل، بسبب عودة ظهور إصابات "كوفيد-19" في مناطق عدة من البلاد بينها شنغهاي.

وقال منظمو اللقاءين: "أعلن الدوري الماسي أنّه نظرًا لقيود السفر ومتطلبات الحجر الصحي الصارمة المطبقة حاليًا للدخول إلى الصين، فإن لقاءي في شنغهاي (30 يوليو) وشينجين (6 أغسطس) لن يقاما هذا العام".

وتستضيف مدينة خورزوف، المتواجدة في منطقة سيليسيا، بانتظام لقاءات دولية وكانت أيضًا مسرحاً لبطولة أوروبا للفرق العام الماضي.

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