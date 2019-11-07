البولندي بانكا رئيساً للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

انتخب المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ("وادا") الخميس، وزير الرياضة البولندي ويتولد بانكا (35 عاما) رئيسا للوكالة العالمية خلفا للبريطاني غريغ ريدي (78 عاما)على هامش المؤتمر العالمي الخامس لمكافحة المنشطات الذي اقيم في مدينة كاتوفيتشي، بولندا.

ووعد بانكا، العداء السابق لمسافة 400 م بتحسين ميزانية مكافحة المنشطات، بما في ذلك ميزانية "وادا" (تم تخصيص مبلغ 32 مليون يورو عام 2019) والتي وصفها الثلاثاء على هامش اجتماع عقده مع صحافيين بالـ "سخيفة"، وشبهها بـ "ناد لكرة القدم من متوسط المستوى".

وقال بانكا خلال المؤتمر الذي عقد الخميس في مسقط رأسه "سأعمل بجهد حتى ينخفض عدد الدول او الرياضات التي تكون فيها برامج مكافحة المنشطات ضعيفة أو غير موجودة".

ويعتزم العداء البولندي السابق إنشاء صندوق تضامني، يمكن تمويله من قبل القطاع الخاص، يهدف الى مساعدة الدول الفقيرة في محاربة آفة التنشط، مؤكدا في الوقت ذاته الثلاثاء أن "الطريق سيكون طويلا"، مستمدا كلامه من فشل المبادرات السابقة.

ويتسلم بانكا مهامه الجديدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2020 بعد استقالته من حكومة المحافظين البولندية. وهي المرة الأخيرة التي تنتخب فيها "وادا" رئيسا يجمع بين عضوية اللجنة الاولمبية الدولية واحد المناصب السياسية، بعدما تبنت الوكالة مبدأ الرئاسة المستقلة بدءا من عام 2022، بهدف تقليص التدخل السياسي أو الحركة الرياضية في عملها.

وتشغل الصينية يانغ يانغ الفائزة بميداليتين ذهبيتين في مسابقة التزلج السريع في الالعاب الاولمبية الشتوية في سالت لايك سيتي عام 2002، منصب نائب الرئيس.

وسيوافق المجلس التأسيسي لـ "وادا" الخميس على نسخة جديدة من قانون مكافحة المنشطات العالمي للتنسيق بين العقوبات على انتهاكات المنشطات في جميع الالعاب الرياضية والدول الاعضاء.