البطلة الهولندية حسن "صُدمت" لتوقيف سالازار

وأوقفت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات سالازار، المدرب السابق المثير للجدل للعداء البريطاني مو فرح حامل أربع ذهبيات أولمبية في المسافات الطويلة، لمدة أربع سنوات بعد إدانته بانتهاكات مرتبطة بالمنشطات. وأدى القرار إلى سحب اعتماد المدرب من مونديال الدوحة.

وتسعى العداءة الاثيوبية الأصل الى إضافة ذهبية أخرى إلى سجلها في البطولة الحالية عندما تخوض غمار سباق 1500 م.

لكن استعداداتها تأثرت بالإعلان عن إيقاف سالازار، وقالت بهذا الشأن "لقد صدمت لتلقي الأنباء عن هذا القرار الثلاثاء، لا سيما وأنه يأتي خلال الوقت الذي استعد فيه لسباقي التالي في بطولة العالم".

وأضافت "التحقيقات تتركز على الفترة التي سبقت انضمامي إلى مشروع أوريغون وبالتالي لا علاقة لي بهذا الأمر".

وأكدت العداءة البالغة من العمر 26 عاما أنها كانت على علم بشأن هذا التحقيق بحق سالازار قبل الانضمام إلى مشروعه الذي يتخذ من بورتلاند مقرا له، لكنها تلقت ضمانات من قبل الفريق المعاين.

وأوضحت "كنت على دراية بالتحقيقات الجارية عندما انضممت إلى الفريق ودائما ما كان ضميري مرتاحا لمعرفتي بأننا نخضع لفحوص معمقة من الوكالة الأميركية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

وأتى إيقاف المدرب البالغ من العمر 61 عاما بعد تحقيق للوكالة الأميركية دام أربع سنوات ومعركة طويلة وراء أبواب موصدة. ونفى سالازار التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه سيستأنف القرار.