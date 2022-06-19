البحرينية يافي تتألق في لقاء باريس ضمن الدوري الماسي

وحلت الواعدة الأثيوبية سيمبو أليماييهو (17 عاماً) ثانية بزمن 9:09.19 دقائق أمام مواطنتها ميكيديس أبيبي (9:11.09 د).

ماهوتشيخ تحقق أفضل رقم هذا العام

من جهتها حققت الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ، صاحبة فضية مونديال 2019 وبرونزية أولمبياد طوكيو، أفضل رقم هذا العام في مسابقة الوثب العالي بقفزها 2.01 م.

وتحت موجة الحر في العاصمة باريس، سجلت ماهوتشيخ رقمها في المحاولة الثانية، علماً أنها كانت تملك الرقم السابق وهو متران حققته في أيار/مايو الماضي في لقاء مدينة يوجين الأميركية التي ستكون بعد شهر مسرحاً لبطولة العالم (من 15 الى 24 تموز/يوليو).

وفشلت الأوكرانية البالغة من العمر 20 عاماً في ثلاث محاولات لتخطي حاجز 2.05 م، وهو ارتفاع يزيد بسنتيمتر واحد عن رقمها القياسي الشخصي.

وتقدمت ماهوتشيخ على مواطنتيها إيرينا غيراتشينكو (1.98 م) ويوليا ليفتشينكو (1.95 م).

110 م حواجز

وأحرز الأميركي ديفون ألن الذي كان قريباً من تحطيم الرقم القياسي العالمي في سباق 110 م حواجز (12.84 ثانية) الأسبوع الماضي، المركز الأول بزمن 13.16 ثانية.

وجاء البرازيلي رافايل بيريرا ثانيًا (13.25 ث) والفرنسي جوست كواوو-ماثاي ثالثًا (13.27 ث).

سباق 800 م

وحل الجزائري محمد علي غواند خامساً في سباق 800 م بزمن 1:44.43 دقيقة، فيما كان المركز الأول من نصيب الفرنسي بنجامان روبير بزمن 1:43.75 دقيقة.

وأحرز البطل الأولمبي ستيفن غادينر من باهاماس المركز الأول في سباق 400 م مسجلاً 44.21 ثانية أمام الدومينيكاني ليديو أندريس فيليس (44.92 ث) والجنوب إفريقي زاخيتي نيني (44.99 ث). وفي غياب بطل العالم وأولمبياد طوكيو وحامل الرقم القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة السويدي أرمان دوبلانتيس، كان المركز الأول من نصيب البلجيكي بن برويدرس (5.80 م).

وتفوق برويدرس بفارق المحاولات على الفرنسي رينو لافيلني، فيما جاء مواطن الأخير ثيبو كوليه ثالثا (5.75 م).

فرايزر-برايس تواصل الإبداع

وحققت العداءة المخضرمة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس البالغة من العمر 35 عاماً المركز الأول في سباق 100 م بزمن 10.67 ثوان معادلة أفضل توقيت لها هذا العام والذي كانت حققته في نيروبي.

وتفوقت صاحبة فضية أولمبياد طوكيو على البريطانية داريل نيتا (10.99 ث) والإيفوارية ماري جوزيه تا لو (11.01 ث).

وأكدت المتوجة بتسع ذهبيات في بطولات العالم أنها ستكون منافسة شرسة لمواطنتها إيلاين تومسون-هيراه، بطلة اولمبياد طوكيو، قبل شهر واحد من بطولة العالم في يوجين.

وستتنافس العداءتان الاسبوع المقبل في التجارب الجامايكية المؤهلة لبطولة العالم.

