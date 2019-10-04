الباهامي غاردينير يتوج بذهبية 400 م

وقطع صاحب الميدالية الذهبية المسافة بزمن وقدره 43.48 ثانية، جاء خلفه الكولومبي أنطونيو جوزيه زامبرانو بزمن 44.15، ثم الأميركي فريد كيرلي 44.17.

وهذا خامس افضل رقم في تاريخ السباق الذي يحمل رقمه القياسي الجنوب أفريقي فان نيكيرك برقم 43.03 ث.