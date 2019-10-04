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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

الباهامي غاردينير يتوج بذهبية 400 م

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توج الباهامي ستيفن غاردينير بذهبية 400 م جري اليوم الجمعة في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

AFP

وقطع صاحب الميدالية الذهبية المسافة بزمن وقدره 43.48 ثانية، جاء خلفه الكولومبي أنطونيو جوزيه زامبرانو بزمن 44.15، ثم الأميركي فريد كيرلي 44.17.

وهذا خامس افضل رقم في تاريخ السباق الذي يحمل رقمه القياسي الجنوب أفريقي فان نيكيرك برقم 43.03 ث.

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