الإثيوبية غيداي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 10 آلاف متر

وسجلت غيداي 29,01,04 دقيقة، لتتفوق ابنة الـ23 عاماً على رقم حسن التي سجلت الأحد زمن 29,06,82 ثانية لتحطم الرقم القياسي العالمي السابق الذي كان مسجلاً باسم الإثيوبية ألماظ أيانا عام 2016 في أولمبياد ريو وقدره 29,17,45 ثانية.

وباتت غيداي الآن صاحبة الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 10 آلاف متر و5 آلاف متر (14,06,62 حققته في فالنسيا في تشرين الأول/أكتوبر 2020).

ويأتي هذا الانجاز بالنسبة لوصيفة حسن في سباق 10 آلاف متر خلال بطولة العالم الأخيرة عام 2019 في الدوحة، قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو الذي يفتتح في 23 تموز/يوليو المقبل.