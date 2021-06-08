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بطولة أمم أوروبا 2020
ألعاب القوى

الإثيوبية غيداي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 10 آلاف متر

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حطمت الإثيوبية ليتيسنبيت غيداي الثلاثاء الرقم القياسي العالمي لسباق 10 آلاف متر خلال تصفيات انتقاء منتخب بلادها لأولمبياد طوكيو في هنغيلو الهولندية، في نفس المضمار الذي حطم فيه الرقم القياسي للسباق ذاته قبل يومين من قبل الهولندية من أصل إثيوبي سيفان حسن.

AFP

وسجلت غيداي 29,01,04 دقيقة، لتتفوق ابنة الـ23 عاماً على رقم حسن التي سجلت الأحد زمن 29,06,82 ثانية لتحطم الرقم القياسي العالمي السابق الذي كان مسجلاً باسم الإثيوبية ألماظ أيانا عام 2016 في أولمبياد ريو وقدره 29,17,45 ثانية.

وباتت غيداي الآن صاحبة الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 10 آلاف متر و5 آلاف متر (14,06,62 حققته في فالنسيا في تشرين الأول/أكتوبر 2020).

ويأتي هذا الانجاز بالنسبة لوصيفة حسن في سباق 10 آلاف متر خلال بطولة العالم الأخيرة عام 2019 في الدوحة، قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو الذي يفتتح في 23 تموز/يوليو المقبل.

أولمبياد طوكيو سيفان حسن
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