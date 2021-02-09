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كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™
ألعاب القوى

الإثيوبية تسيغاي تحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة

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حطمت العداءة الإثيوبية غوداف تسيغاي الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 م داخل قاعة مقفلة بتسجيلها 3,53,09 دقائق خلال لقاء لييفان الفرنسي الثلاثاء.

AFP

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم مواطنتها الشهيرة غينزيبي ديبابا ومقداره 3 دقائق و55 ثانية و17 جزءا من الثانية سجلته في لقاء كارلسروه الألماني عام 2014. 

وكانت تسيغاي أحرزت برونزية بطولة العالم داخل قاعة في بورتلاند الأميركية عام 2016، وميدالية من المعدن ذاته في بطولة العالم في الهواء الطلق في الدوحة عام 2019.

رقم قياسي ألعاب القوى
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