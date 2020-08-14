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ألعاب القوى

الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف م

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حطم العداء الأوغندي جوشوا شبتيغي الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف م في لقاء موناكو ضمن الدوري الماسي لالعاب القوى الجمعة.

AFP

وسجّل بطل العالم في سباق 10 آلاف م في الدوحة عام 2019، توقيتا مقداره 12,35,36 دقيقة على ملعب لويس الثاني في الإمارة ماحيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم العداء الإثيوبي كينينيسا بيكيلي (12,37,35 دقيقة) منذ عام 2004.

وغرد شبتيغي خارج السرب اعتبارا من 3 آلاف م ليجتاز خط النهاية متقدما بفارق شاسع عن وصيفه الكيني نيكولاس كيبكورير بفارق حوالي 16 ثانية (12,51,78 دقيقة).

في المقابل، سجل العداء الأميركي نوا لايلز أفضل توقيت هذا العام في سباق 200 م مع 19,76 ثانية.

وكان مواطنه كينيث بدناريك يملك أفضل توقيت هذا العام مع 19,80 ثانية.

وتوج لايلز بطلا للعالم في هذا السباق بالإضافة الى سباق التتابع 4 مرات 100 في بطولة العالم في الدوحة عام 2019.

وتقدم لايلز في السباق على شقيقه الأصغر جوزيفوس (20,30 ث) في حين حل التركي راميل غولييف بطل العالم عام 2017 خامسا (20,80 ث).

وأحرز العداء النروجي كارستن وارهولم سباق 400 م حواجز مسجلا 47,10 ثانية وهو أفضل توقيت هذا العام وأفضل توقيت في لقاء موناكو.                                                                       

الدوري الماسي ألعاب القوى جوشوا شبتيغي
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