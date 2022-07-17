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ألعاب القوى

الأوغندي تشيبتيغي يحتفظ بلقب سباق 10 ألاف متر

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احتفظ العداء الأوغندي جوشوا تشيبتيغي بلقبه بطلاً للعالم في سباق 10 ألاف متر عندما نال الأحد الميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022.

REUTERS

وقطع تشيبتيغي، حامل اللقب الأولمبي والرقم القياسي العالمي للسباق، المسافة بزمن 27.27:43 دقيقة في أفضل توقيت له هذا الموسم، ونال مواطنه جاكوب كيبليمو البرونزية (27.27:97 د)، فيما كانت الفضية من نصيب الكيني ستانلي وايتهاكا مبورو (27.27:90 د).
 

بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022 جوشوا تشيبتيغي
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