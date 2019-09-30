الأوغندية حليمة ناكايي بطلة العالم في 800 متر

وقطعت ناكايي المسافة بزمن وقدره دقيقة و58 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تاركةً الفضية للأميركية رايفن روجرز 1:58:18، والأميركية الأخرى أجي ويلسون في المركز الثالث بـ1:58:84.

ونجحت ناكايي في تكتيكها لأنها بقيت تعدو إلى جانب متصدرة السباق ويلسون قبل أن تنطلق بسرعة فائقة في الأمتار الأخيرة وتحسم السباق في صالحها.

ولم تشارك سيمينيا بطلة العالم مرتين في السباق بعد أن ألغى قاض سويسري قراراً بالتعليق المؤقت للقواعد الجديدة المفروضة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، التي تلزم بعض العداءات اللواتي يتمتعن بمستويات مرتفعة من التستوستيرون، بخفضها إذا ما أردن مواصلة خوض المنافسات.

