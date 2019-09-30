العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

الأوغندية حليمة ناكايي بطلة العالم في 800 متر

من قبل

نجحت الأوغندية حليمة ناكايي بخطف ميدالية ذهبية غالية لبلادها حين حلت في المركز الأول اليوم الإثنين ضمن سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

AFP

وقطعت ناكايي المسافة بزمن وقدره دقيقة و58 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تاركةً الفضية للأميركية رايفن روجرز 1:58:18، والأميركية الأخرى أجي ويلسون في المركز الثالث بـ1:58:84.

ونجحت ناكايي في تكتيكها لأنها بقيت تعدو إلى جانب متصدرة السباق ويلسون قبل أن تنطلق بسرعة فائقة في الأمتار الأخيرة وتحسم السباق في صالحها.

ولم تشارك سيمينيا بطلة العالم مرتين في السباق بعد أن ألغى قاض سويسري قراراً بالتعليق المؤقت للقواعد الجديدة المفروضة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، التي تلزم بعض العداءات اللواتي يتمتعن بمستويات مرتفعة من التستوستيرون، بخفضها إذا ما أردن مواصلة خوض المنافسات.
 

السابق 3000 متر موانع سيدات: ذهب لكين
اقرأ
3000 متر موانع سيدات: ذهب لكينيا وفضة لأميركا
التالي

آخر الأحداث