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ألعاب القوى

الأميركي كندريكس يحتفظ بلقبه بطلاً في القفز بالزانة

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احتفظ الأميركي سام كندريكيس بلقبه بطلاً للعالم في مسابقة القفز بالزانة بعد منافسة مثيرة مع السويدي الصاعد ارمان دوبلانتيس الثلاثاء ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة.

AFP

وجاء فوز كندريكس بفارق المحاولات عن دوبلانتيس بعد أن قفزاً سوياً 5,97 متراً.

وكان دوبلانتيس في طريقه لإحراز أول لقب عالمي له لكن كندريكس نجح في محاولته الأخيرة على رتفاع 5,87 م ليتابع اللاعبان المنافسة المثيرة.

ونجح كندريكس في محاولته الأولى على إرتفاع 5,92 م في حين احتاج السويدي إلى 3 محاولات لتخطي هذا الإرتفاع، فانتقلت الأفضلية للأميركي.

واجتاز الاثنان أيضاً ارتفاع 5,87 م ثم فشلا على ارتفاع 6,02 م في ثلاث محاولات لكل منهما.

أما البرونزية فكانت من نصيب البولندي بيوتر ليسيك الذي توقف عند ارتفاع 5,87 م.
 

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