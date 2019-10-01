الأميركي كندريكس يحتفظ بلقبه بطلاً في القفز بالزانة

وجاء فوز كندريكس بفارق المحاولات عن دوبلانتيس بعد أن قفزاً سوياً 5,97 متراً.

وكان دوبلانتيس في طريقه لإحراز أول لقب عالمي له لكن كندريكس نجح في محاولته الأخيرة على رتفاع 5,87 م ليتابع اللاعبان المنافسة المثيرة.

ونجح كندريكس في محاولته الأولى على إرتفاع 5,92 م في حين احتاج السويدي إلى 3 محاولات لتخطي هذا الإرتفاع، فانتقلت الأفضلية للأميركي.

واجتاز الاثنان أيضاً ارتفاع 5,87 م ثم فشلا على ارتفاع 6,02 م في ثلاث محاولات لكل منهما.

أما البرونزية فكانت من نصيب البولندي بيوتر ليسيك الذي توقف عند ارتفاع 5,87 م.

