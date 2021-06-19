الأميركي راين يحطم الرقم القياسي لدفع الجلة

وتفوّق كراوزر على الرقم السابق لمواطنه راندي بارنز (23,12 م) المسجّل عام 1990، برميته الرابعة في ملعب هايوارد فيلد.

وكان إبن مدينة بورتلاند البالغ 28 عاما قد حطم الرقم العالمي داخل قاعة في كانون الثاني/يناير، مسجلا 22,82 مترا في لقاء أركنساس.

لكن حامل ذهبية ريو 2016 كان يطارد بثبات الرقم العالمي في الهواء الطلق هذا الموسم، محققاً الشهر الماضي أفضل رقم هذه السنة (23,01 م).

وقال الجمعة في التصفيات إنه في قمة مستوياته، مسجلاً 22,92 مترا.

في أول ثلاث رميات في نهائي الجمعة، سجل 22,61م، 22,55 م، و22,73 م. وفي رميته الرابعة ضمن النهائي، أطلق رمية عملاقة محطما الرقم العالمي (23,37 مترا).

وحلّ ثانياً وراءه، بطل العالم 2019 جو كوفاكس برمية بلغت 22,34 مترا، وبايتون أوترداهل ثالثا (21,92 م).

