الأميركي ألن يدخل التاريخ في سباق 110 م حواجز

وتفوّق ألن على بطل العالم عام 2019 مواطنه غرانت هولواي (13.06 ثانية) ودانيال روبرتس (13.17 ث).

ويحمل الرقم القياسي العالمي الأميركي أريس ميريت (12.80 ث) بفارق ضئيل امام هولواي (12.81 ث).

وقال ألن البالغ 27 عاماً "كنت قادراً على تحقيق هذا التوقيت خلال التمارين في الأسابيع الستة الماضية".

ويمارس ألن كرة القدم الأميركية في صفوف نادي فيلادلفيا ايغلز، لكنه أكّد بأن الاسابيع المقبلة ستكون مخصّصة "لتمارين المضمار" في إطار استعداداته لبطولة العالم لألعاب القوى المقررة في يوجين الأميركية من 15 الى 24 تموز/يوليو المقبل.

في المقابل، حسم الأميركي كريستيان كولمان سباق 100 م بتسجيله 9.92 ثانية، متفوقا على الجامايكي أكيم بلايك (9.95 ث).

وارتقى كولمان الذي سيدافع عن لقبه في هذا السباق في بطولة العالم المقبلة بأرقامه هذا الموسم، فكانت عودته خجولة بتسجيله 10.09 ثوان في 8 ايار/مايو في طوكيو، في أوّل سباق له منذ عودته الى المضمار بعد ايقافه 18 شهرا لمخالفته بروتوكول الوكالة الدولية للمنشطات، ثم سجل 10.04 ثانية في لقاء يوجين ضمن الدوري الماسي وحل ثالثا.

يذكر ان أفضل رقم سجله كولمان في مسيرته كان 9.76 ثوان وهو سيدافع عن لقبه في السباق السريع في يوجين في حال نجح في اجتياز التجارب الاميركية المقررة من 23 الى 26 حزيران/يونيو.

وكان الأميركي نواه لايلز على الموعد في سباق 200 م بحلوله في المركز الاول بتوقيت 19.61 ثانية وهو الافضل له هذا العام.

وفي فئة السيدات، أخفقت بطلة الولايات المتحدة في سباق 100 م شاكاري ريتشاردسون واكتفت بالمركز الثاني في حين كان الفوز من نصيب مواطنتها آليا هوبس، لكن ريتشاردسون عوضت من خلال تتويجها بسباق 200 م مسجلة 22.38 ثانية.