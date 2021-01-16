الأميركية ماكنيل تنفي سقوطها في اختبار منشطات

وفي الأسبوع الماضي وجهت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى اتهاماً للعداءة البالغ عمرها 29 عاما، الفائزة بذهبية أولمبياد ريو 2016 وبطلة العالم في 2013، "بالتلاعب في عملية إدارة النتائج".

وأضافت الوكالة في بيان "أي.سي.إم ستيلر أثليتيكس تود التوضيح أن بريانا لم تسقط في اختبار أي مادة محظورة في رياضة ألعاب القوى، بريانا ستطلب عقد جلسة استماع، حيث تتوقع تبرئتها ومواصلة مسيرتها في البطولات".

وقادت ماكنيل الولايات المتحدة للحصول على أول ثلاثة مراكز في سباق 100 متر حواجز في ريو لكن تم إيقافها لعام بعد غيابها عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات خارج البطولات في انتهاك للوائح مكافحة المنشطات.

وتسبب الإيقاف في غيابها عن بطولة العالم 2017.

وتأهلت العداءة الأميركية لبطولة العالم 2019 لكنها خرجت من الدور الأول بسبب انطلاقة خاطئة.

