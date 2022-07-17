الأميركية إيلي تتوج بذهبية الكرة الحديدية

وحسمت إيلي اللقب العالمي في محاولتها الأولى عندما سجلت 20.49 م متقدمة على حاملة اللقب وبطلة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي الصينية غونغ ليجياو التي اكتفت بالفضية بـ20.39 م حققتها في محاولتها الخامسة قبل الأخيرة.

وعادت البرونزية إلى الهولندية جيسيكا شيلدر برميها 19.77 م في محاولتيها الثانية والخامسة قبل الأخيرة.

وهي الذهبية الأولى للولايات المتحدة في النسخة العالمية التي تستضيفها على أرضها للمرة الأولى في تاريخها.

في المقابل، عززت ليجياو البالغة من العمر 33 عاماً رقمها القياسي في عدد الميداليات في المسابقة وفي النسخة الثامنة على التوالي بحصدها الميدالية السابعة في إنجاز غير مسبوق بينها لقبان عالميان (2017 و2019) وفضية (2015) وثلاث برونزيات (2009 و2011 و2013).

