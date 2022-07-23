الأسترالية باربر تحصد المركز الأول في مسابقة رمي الرمح

وتصدرت باربر الدور النهائي برميها 66.91 م في محاولتها الثالثة متقدمة على الأميركية كارا وينغر صاحبة الفضية برميها 64.05 م في محاولتها السادسة الأخيرة، واليابانية هاروكا كيتاغوتشي التي مالت البرونزية برميها 63.27 م في محاولتها السادسة الأخيرة أيضًا.

