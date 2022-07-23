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ألعاب القوى

الأسترالية باربر تحصد المركز الأول في مسابقة رمي الرمح

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فازت الأسترالية كيلسي-لي باربر باللقب العالمي في مسابقة رمي الرمح، عندما نالت ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022.

وتصدرت باربر الدور النهائي برميها 66.91 م في محاولتها الثالثة متقدمة على الأميركية كارا وينغر صاحبة الفضية برميها 64.05 م في محاولتها السادسة الأخيرة، واليابانية هاروكا كيتاغوتشي التي مالت البرونزية برميها 63.27 م في محاولتها السادسة الأخيرة أيضًا.
 

بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022
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