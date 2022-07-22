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ألعاب القوى

استبعاد الأميركي سكانتلينغ من مسابقة العشارية لانتهاكه قوانين المنشطات

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أعلنت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات الخميس استبعاد الأميركي غاريت سكانتلينغ من مسابقة العشارية في بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022 بعد قبوله عقوبة الإيقاف المؤقت لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات.

REUTERS

وقالت الوكالة في بيان إن سكانتلينغ أوقف بسبب "سلوكه أثناء تحقيق بخصوص تخلف ثالث عن فحص المنشطات"، دون تقديم مزيد من المعلومات حول ملابسات خرقه لقواعد مكافحة المنشطات.

ويفرض قانون مكافحة المنشطات على الرياضيين تزويد السلطات بمكان وجودهم كل يوم خلال نوافذ معينة حتى يكونوا متاحين لاختبارات المنشطات خارج المنافسة، وفي حال التخلف عن ثلاثة مواعيد للاختبار خلال نافذة مدتها 12 شهرًا يمكن أن يواجهون عقوبة الإيقاف قد تصل إلى عامين.

وقالت الوكالة الأمريكية إن سكانتلينغ وافق على إيقافه ووافق على نشر معلومات عن قضيته.

وأضاف "بموجب الإيقاف المؤقت، يُحظر على سكانتلينغ التنافس في أي مسابقات تحت لواء الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أو الاتحاد الأميركي لألعاب القوى، أو اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية، في انتظار حل قضيته".

وتابعت "على هذا النحو، لن يشارك في مسابقة العشارية في بطولة العالم لألعاب القوى 2022 في يوجين بولاية أوريغون".

بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022
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