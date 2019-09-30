احتكار صيني لسباق ٢٠ كيلومترا مشيا للسيدات

احتكرت العداءات الصينيات المراكز الثلاثة الاولى في سباق 20 كلم مشيا بقيادة حاملة الرقم القياسي العالمي ليو هونغ التي سجلت زمنا مقداره (1.32.53 ساعة) متقدمة على مواطنتيها كي يانغ شينجي بفارق 17 ثانية ويانغ ليو جينغ بفارق 24 ثانية وذلك ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة القطرية الدوحة.

وانطلق السباق قبل منتصف ليل الأحد-الاثنين بدقيقة بتمام الساعة 23.59 بتوقيت الدوحة.

وأكملت الفائزة بالتالي سلسلة رائعة من الالقاب بعد تتويجها بطلة للعالم ايضا عامي 2011 و2015 بالاضافة الى احرازها الذهبية الاولمبية عام 2016 في الالعاب الاولمبية علما بانها ابتعدت عن المضمار عامي 2017 و2018 لانها كانت تنتظر مولودا.

ولم تسجل سوى حالة انسحاب واحدة في سباق 20 كلم مشيا.