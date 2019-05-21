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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

إيقاف مؤقت لصاحبة فضية الماراثون في ريو 2016

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أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن وحدة النزاهة أوقفت مؤقتاً العداءة البحرينية أونيس جبكيروي كيروا الفائزة بفضية الماراثون في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

Reuters

وأوضحت وحدة النزاهة أن أونيس كيروا، البالغة 35 عاماً، خالفت قواعد مكافحة المنشطات بسبب وجود آثار لمادة "إيبو" المحظورة في عيناتها.

ويأتي إيقاف كيروا بعد أربعة أشهر من إيقاف الكينية جيميما سومغونغ (34 عاماً) في كانون الثاني/يناير 2019، لمدة ثماني سنوات بسبب محاولتها عرقلة التحقيق بعد تحليل إيجابي بوجود "إيبو" من خلال الكذب وتقديم وثائق مزورة.

وفي نيسان/أبريل أوقف أبراهام كيبتوم، صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون، مؤقتاً أيضاً بسبب وجود مخالفات في جواز سفره البيولوجي.

وإضافة إلى كيروا، أعلنت وحدة النزاهة أيقاف الهندية غوماثي ماريموثو، الاختصاصية في سباق 800 م، بشكل مؤقت بسبب وجود آثار مادة "إيبو" في عيناتها.

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