إيقاف العداء المغربي المحجوب دازا أربع سنوات

وخضع العداء البالغ من العمر 29 عاماً لاختبار منشطات عشية فوزه في براغ في التاسع من أيار/مايو 2019 وأجريت له سبعة اختبارات أخرى حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أي قبل نحو شهر من فوزه في ماراتون المدينة اليابانية في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وخلصت المحكمة التأديبية في الاتحاد الدولي لألعاب القوى في حكمها الذي نشر الجمعة إلى أنّه: "من الواضح من التسلسل الزمني للأحداث أنّ الاختلافات في القيم المسجلة على الجواز البيولوجي للرياضي، هي جزء من سيناريو المنشطات".

وخلص فريق الخبراء الذي درس الجواز إلى أنّ: "احتمال أن تكون العيوب الموصوفة (...) عائدة الى تلاعب بالدم، وتحديداً الزيادة الاصطناعية في كتلة خلايا الدم الحمراء في ربيع 2019، مرتفع جداً".

ويبدأ سريان إيقاف دازا لمدة أربع سنوات اعتبارا من 10 كانون الثاني/يناير 2020، أي منذ إعلان إيقافه المؤقت من قبل وحدة النزاهة.



