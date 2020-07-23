إيقاف العداء الكيني مانانغوي بسبب انتهاك لوائح المنشطات

وغاب مانانغوي عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات في انتهاك لقواعد تلزم الرياضيين بالإبلاغ عن أماكن وجودهم.

وقالت وحدة النزاهة في بيان على تويتر ”تؤكد وحدة النزاهة عقوبة الإيقاف المؤقت بحق عداء المسافات المتوسطة الكيني ايليا مانانجوي لعدم الإبلاغ عن أماكن وجوده في انتهاك للوائح المنشطات“.

وأضاف البيان أن عقوبة الإيقاف ستمنع مانانغوي ”من المشاركة في أي بطولة أو نشاط يتعلق بالرياضة قبل صدور حكم نهائي بعد عقد جلسة استماع طبقا للوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وقواعد وحدة النزاهة“.

وعبر مانانغوي عن حزنه البالغ لقرار الإيقاف، وأضاف ”يعتصرني الألم منذ سماع قرار الإيقاف لغيابي ثلاث مرات عن الاختبارات.

”كل الوقائع حدثت في 2019. قضيتي ليس لها علاقة بمواد محظورة رياضيا. سجلي لا تشوبه شائبة“.

وفاز العداء البالغ من العمر 27 عاما بلقبه العالمي في 2017 في لندن كما حصد ذهبية دورة ألعاب الكومنولث بعدها بعام. ولم يدافع عن لقبه العالمي العام الماضي في الدوحة جراء الإصابة.

وقال مانانغوي ”العام الماضي كان الأسوأ في مسيرتي بسبب الإصابة التي عرقلت كل شيء داخل وخارج المضمار“.

وتابع ”أجهز نفسي حاليا للرد رسميا على قرار وحدة النزاهة“.

