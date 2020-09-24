إيقاف العداء الكيني باتريك سيلي بسبب هروبه من مسؤولي مكافحة المنشطات

وسيلي أحدث رياضي من كينيا يتم إيقافه في السنوات الأخيرة ضمن قائمة طويلة تضم أسبل كيبروب بطل أولمبياد 2008 في سباق 1500 متر وريتا جيبتو بطلة ماراثون بوسطن وشيكاغو السابقة وجيميما سومغونغ الفائزة بسباق الماراثون في أولمبياد 2016.

وتم إيقاف العداء الكيني إيليا مانانغوي بطل العالم السابق في سباق 1500 متر مؤقتا بسبب انتهاك لوائح المنشطات في يوليو/تموز.

وغاب مانانغوي عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات في انتهاك لقواعد تلزم الرياضيين بالإبلاغ عن أماكن وجودهم.

وقالت وحدة النزاهة في بيان إن سيلي فرّ من مفتشي المنشطات.

وأضاف شاهد عيان مستقل أن العداء الكيني "وثب فوق حاجز في المكان الذي يسكن فيه (في غرب كينيا في 18 ديسمبر العام الماضي) للهروب من المفتشين".

وستسري العقوبة بأثر رجعي اعتبارا من 16 مارس/أذار 2020.

وكان من المفترض في البداية أن تكون عقوبة سيلي لأربع سنوات لكن تم تقليصها بواقع ستة أشهر بعد أن "أقر بالمخالفة".

وقالت وحدة النزاهة "وافقت الوحدة على تقليص العقوبة بواقع ستة أشهر لأنها كانت تجربته الأولى في الاختبارات خارج المنافسات فضلا عن افتقاره إلى المعلومات الكافية عن جهود مكافحة المنشطات وهو ما تسبب على ما يبدو في سوء تصرفه في ذلك اليوم".