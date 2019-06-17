إيقاف العداءة البحرينية كيروا أربع سنوات بسبب المنشطات

وكانت كيروا (35 عاماً) أوقفت مؤقتاً في أيار/مايو الماضي بانتظار نتيجة الفحص المضاد التي جاءت نتيجته إيجابية أيضاً وتظهر وجود آثار لمادة "إيبو" المحظورة في عيناتها، وتم إيقافها بالتالي أربع سنوات اعتباراً من السابع من أيار/مايو 2019.

واحتلت كيروا الكينية الأصل، المركز الثاني في سباق الماراتون في أولمبياد ريو خلف وراء الكينية جيمايما سامغونغ والتي ثبت أيضا تناولها منشطات بعد أشهر من تتويجها بالذهبية الأولمبية، وأوقفت لثمانية أعوام.

وأقرت كيروا التي نالت برونزية سباق الماراتون في بطولة العالم لألعاب القوى فبي بكين عام 2015، بأنها خالفت القوانين وقبلت بالعقوبة المفروضة عليها.