إيقاف البحرينية روث جيبيت لأربع سنوات

وتم إيقاف جيبيت، بطلة سباق ثلاثة ألاف متر موانع في أولمبياد ريو 2016، في شباط/فبراير 2018 بعد سقوطها في اختبار خارج المنافسات.

وقالت وحدة النزاهة في بيان "عاقبت اللجنة العداءة بالإيقاف لمدة أربع سنوات، سيتم احتساب فترة الإيقاف المؤقت على العداءة من الرابع من فبراير 2018 وحتى قرار اللجنة الأخير ضمن إجمالي فترة العقوبة".

ونفت جيبيت لوحدة النزاهة في أذار/مارس 2018 تعاطي هذه المادة عن عمد وتم إحالة القضية إلى لجنة الانضباط.

لكن وحدة النزاهة رأت أن المخالفة تم ارتكابها عمداً وقالت إن العداءة استغرقت عاماً ونصف قبل أن تقر بالمخالفة بعد أن رفضت العديد من الدعوات السابقة للاعتراف بذلك.

وأقرت العداءة البالغة من العمر 23 عاماً بوجود عقار إيبو في عينتها واستخدامها له في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي وتخلت عن حقها في تحليل العينة الثانية بداعي عدم قدرتها على تحمل التكاليف.

وأمرت وحدة النزاهة أيضاً بإلغاء كل نتائج العداءة بين الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2017 والرابع من شباط/ فبراير 2018 وتجريدها من الميداليات والنقاط والجوائز والأموال التي حصلت عليها.



