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الدوري الإنكليزي الممتاز
ألعاب القوى

إيقاف الأميركية ماكنيل الفائزة بذهبية 100م حواجز في ريو 2016

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أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى الخميس إيقاف الأميركية بريانا ماكنيل الفائزة بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر حواجز في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، مؤقتاً بسبب انتهاكات خاصة بالمنشطات.

REUTERS

واتهمت وحدة النزاهة العداءة البالغة من العمر 29 عاماً الفائزة أيضاً بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في موسكو عام 2013  بـ"التلاعب" بجزء من اختبار المنشطات.

وتواجه ماكنيل التي كانت معروفة سابقاً باسم عائلتها قبل الزواج رولينز الآن احتمال استبعادها عن أولمبياد طوكيو الذي أعيد جدولته من صيف العام المنصرم إلى الصيف المقبل بسبب "كوفيد-19".

وأوقفت ماكنيل سابقاً لمدة عام واحد من قبل وكالة مكافحة المنشطات الأميركية، لفشلها في تقديم معلومات عن مكان تواجدها للخضوع للاختبار الفجائي خارج المنافسة ثلاث مرات عام 2016.

وتُعدّ عقوبتها الأقل من قبل الوكالة الأميركية بعد أن تبين أنها في اختبارين من الاختبارات الفائتة كانت مسافرة إلى ولاية فلوريدا مسقط رأسها لتكريم ثم لمقابلة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما.
 

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