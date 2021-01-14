واتهمت وحدة النزاهة العداءة البالغة من العمر 29 عاماً الفائزة أيضاً بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في موسكو عام 2013 بـ"التلاعب" بجزء من اختبار المنشطات.

وتواجه ماكنيل التي كانت معروفة سابقاً باسم عائلتها قبل الزواج رولينز الآن احتمال استبعادها عن أولمبياد طوكيو الذي أعيد جدولته من صيف العام المنصرم إلى الصيف المقبل بسبب "كوفيد-19".

وأوقفت ماكنيل سابقاً لمدة عام واحد من قبل وكالة مكافحة المنشطات الأميركية، لفشلها في تقديم معلومات عن مكان تواجدها للخضوع للاختبار الفجائي خارج المنافسة ثلاث مرات عام 2016.

وتُعدّ عقوبتها الأقل من قبل الوكالة الأميركية بعد أن تبين أنها في اختبارين من الاختبارات الفائتة كانت مسافرة إلى ولاية فلوريدا مسقط رأسها لتكريم ثم لمقابلة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما.

