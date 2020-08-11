إلغاء ماراتون فرانكفورت بسبب فيروس كورونا

وقال مدير الماراتون جو شيندلر "في مواجهة الصعوبات التي أحدثها هذا الوباء العالمي، فإن إلغاء حدث رياضي يعتبر أمرا ثانويا".

وتابع "لم نتخذ هذه الخطوة بسهولة وقد بذلنا قصارى جهدنا لإيجاد الحلول. الآن علينا أن نواجه الحقيقة المرة بأن الإلغاء لا مفر منه".

ويعتبر ماراتون فرانكفورت الذي انطلق عام 1981، ثاني أكبر ماراتون في ألمانيا بعد برلين، وشهد عام 2019 مشاركة قرابة 27 ألف شخصا.

وألغي في وقت سابق ماراتون برلين الذي كان مقررا هذا العام في ايلول/سبتمبر.

ويملك الكيني ويلسون كيبسانغ الرقم القياسي لماراتون فرانكفورت بزمن ساعتين وثلاث دقائق و42 ثانية حققه عام 2011.

فاز الإثيوبي فيكري تيفيرا في نسخة العام 2019 فيما كان الفوز من نصيب الكينية فالاري أيابي والتي حققت رقما قياسيا لدى السيدات بزمن ساعتين و19 دقيقة و19 ثوان.