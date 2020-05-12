إلغاء لقاء لندن في الدوري الماسي من قبل Reuters May 12, 2020 11:58 أعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى يوم الثلاثاء إلغاء لقاء لندن في الدوري الماسي في استاد لندن في الرابع والخامس من يوليو/تموز بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. Reuters وقال الاتحاد البريطاني في بيان ”اتخذنا القرار بناء على الموقف الحالي للوباء في العالم“. الدوري الماسي فيروس كورونا السابق عمالقة الزانة في منافسة استثنا اقرأ التالي آخر الأحداث May 12, 2020 11:58 إلغاء لقاء لندن في الدوري الماسي May 3, 2020 18:26 عمالقة الزانة في منافسة استثنائية من المنازل April 30, 2020 13:49 لقاء لوزان في الدوري الماسي لن يقام في آب/أغسطس April 29, 2020 12:51 صندوق لدعم الرياضيين الذين يعانون من صعوبات مالية April 26, 2020 20:57 سيناريوهات عديدة لإقامة ماراثون لندن April 24, 2020 19:08 كو يحذر الرياضيين من تناول المنشطات April 24, 2020 13:55 بطلة العالم لرمي الرمح تحاول الاستفادة من العزل April 23, 2020 22:05 إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى بسبب فيروس كورونا April 23, 2020 13:44 الدوري الماسي: تأجيل لقاءين إضافيين في يونيو April 22, 2020 11:22 ماراثون برلين لن يقام في موعده بسبب جائحة كورونا