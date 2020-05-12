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ألعاب القوى

إلغاء لقاء لندن في الدوري الماسي

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أعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى يوم الثلاثاء إلغاء لقاء لندن في الدوري الماسي في استاد لندن في الرابع والخامس من يوليو/تموز بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

Reuters

وقال الاتحاد البريطاني في بيان ”اتخذنا القرار بناء على الموقف الحالي للوباء في العالم“.

الدوري الماسي فيروس كورونا
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