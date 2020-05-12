إلغاء لقاء لندن في الدوري الماسي

من قبل Reuters May 12, 2020 11:58 أعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى يوم الثلاثاء إلغاء لقاء لندن في الدوري الماسي في استاد لندن في الرابع والخامس من يوليو/تموز بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.