إصابة طومسون لا تؤثر على خططها للمشاركة في طوكيو

ورشح كثيرون كاترينا (28 عاماً) للفوز بالذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها بالذهبية في بطولة العالم في الدوحة في 2019 عندما تفوقت على البلجيكية نافي تيام التي توجت بذهبية المنافسة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وقالت الرياضية البريطانية إنها تتعافى في بلادها في مدينة ليفربول الإنكليزية وإنها ستحصل على حذاء خاص للحماية اليوم الاثنين قبل التوجه إلى مقرها التدريبي في مونبلييه الفرنسية.

وكتبت كاترينا عبر إنستغرام "لم أكن أتمنى أن تكون بداية العام بهذه الصوة.. هذه الأخبار لم تؤثر على خططي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 لأن المشاركة في الألعاب تبقى الأولوية لدي".

واحتلت كاترينا المركز 14 في أولمبياد لندن 2012 وجاءت في المركز السادس في ريو دي جانيرو بعدها بأربعة أعوام.

وكان من المقرر إقامة أولمبياد طوكيو في العام الماضي قبل أن يتقرر تأجيل الحدث الذي يقام كل أربعة أعوام الى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.