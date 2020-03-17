إرجاء اللقاءات الثلاثة الأولى من الدوري الماسي

وبذلك، سيتم إرجاء لقاءات الدوحة (17 نيسان/أبريل) وشنغهاي (16 أيار/مايو)، واللقاء الثالث الذي كان من المقرر في التاسع من أيار/مايو في مدينة صينية ثانية لم تكن هويتها قد حددت بعد.

وأوضح المنظمون في بيانهم أن قرار الإرجاء "اتخذ بعد تشاور وثيق مع اللجان المنظمة، السلطات المحلية، والاتحاد الرياضية الناظمة".

وذكّر المنظمون بسلسلة إجراءات تتخذها دول عدة للحد من تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 6500 شخص، ومنها قرار قطر منع الرحلات الجوية من دول عدة لفترة 30 يوما، والإجراءات الصارمة التي تفرضها الصين حيث كانت مدينة ووهان البؤرة الأساسية للفيروس.

وأفاد المنظمون عن تحديد 13 آب/أغسطس موعدا جديدا للقاء شنغهاي، في حين ترك تحديد موعد جديد للقاءين الآخرين إلى وقت لاحق، مع التلميح إلى أنهما قد يقاما بعد اللقاء الختامي لموسم الدوري الماسي، المقرر في زوريخ السويسرية بين التاسع من أيلول/سبتمبر و11 منه.

وأدى فيروس كورونا المستجد الى فرض قيود واسعة عالميا على حركة التنقل والسفر، ودفع إلى إرجاء العديد من الأحداث الرياضية في مختلف المنافسات وفرض ما يشبه شللا كاملا عليها في الفترة الراهنة.