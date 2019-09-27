أمير قطر يعلن رسمياً افتتاح بطولة العالم لألعاب القوى

وقال سمو الشيخ تميم في احتفال أقيم على كورنيش الدوحة :"بسم الله وعلى بركة الله أعلن افتتاح بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019، متمنياً لجميع الوفود المشاركة التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في قطر" قبل أن تُطلق الألعاب النارية في سماء الدوحة.

وتحظى البطولة بمشاركة نحو 2000 رياضي ورياضية من 208 دول سيتنافسون في 49 سباقا ومسابقة.

وبدأ حفل الافتتاح في الحادية عشرة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي على كورنيش الدوحة وليس على الملعب الرسمي للبطولة استاد خليفة الدولي، وذلك قبل ساعة من انطلاق السباق الرسمي الأول في المونديال وهو ماراتون السيدات.

وهي المرة الأولى في تاريخ هذه البطولة التي تعد ثالث حدث رياضي بعد الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم من حيث الأهمية، التي يقام فيها أحد السباقات أو المسابقات في وقت متأخر من الليل وذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال فترة النهار.

وستنطلق العداءات المشاركات في الماراتون (42.195 كلم) وسط ناطحات السحاب المنتشرة يمينا ويسارا على كورنيش الدوحة في منطقة "وست باي" الذي يضم على جنباته المتحف الإسلامي وسوق الواقف، علماً بأن اللجنة المنظمة نصبت عواميد إنارة عملاقة طوال الكورنيش.

وبدأت المنافسات عصراً على الملعب الرسمي استاد خليفة الدولي الذي يتسع لـ40 الف متفرج وكانت أبرزها تصفيات سباق 100 م التي شهدت تأهلا سهلا للعداء الأميركي كريستيان كولمان إلى الدور نصف النهائي من سباق 100 م، مسجلا أفضل توقيت في التصفيات مع 9.98 ثانية.