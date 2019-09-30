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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

أسطورة الأميركية أليسون مستمرة في أم الألعاب

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واصلت البطلة الأميركية أليسون فيليكس حصدها للميداليات الذهبية في بطولات العالم لألعاب القوى وأضافت إلى رصيدها الكبير ميدالية جديدة مساء الأحد في سباق 4 مرات 400 م مختلط.

AFP

رفعت العداءة الأسطورة أليسون فيليكس رصيدها من الميداليات الذهبية إلى 12 في بطولات العالم لألعاب القوى بعد قيادتها منتخب الولايات المتحدة إلى المركز الاول في سباق التتابع 4 مرات 400 م مختلط الذي يقام للمرة الاولى في تاريخ بطولة العالم.

ويتضمن سجل فيليكس، الرياضية الاكثر تتويجا في تاريخ هذه الالعاب، 3 ميداليات فضية واثنتين من البرونز أيضاً في بطولة العالم.

وعادت فيليكس إلى المضمار في هذا السباق تحديداً بعد أن وضعت مولوداً وقد نجحت بمعاونة زملائها ويلبرت لندن، كورتني أوكولو ومايكل شيري، في تحقيق المركز الأول (3.09.34 دقيقة) أمام جامايكا (3.11،78 دقيقة) والبحرين (3.11،82 د).
 

أليسون فيليكس
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