رفعت العداءة الأسطورة أليسون فيليكس رصيدها من الميداليات الذهبية إلى 12 في بطولات العالم لألعاب القوى بعد قيادتها منتخب الولايات المتحدة إلى المركز الاول في سباق التتابع 4 مرات 400 م مختلط الذي يقام للمرة الاولى في تاريخ بطولة العالم.

ويتضمن سجل فيليكس، الرياضية الاكثر تتويجا في تاريخ هذه الالعاب، 3 ميداليات فضية واثنتين من البرونز أيضاً في بطولة العالم.

وعادت فيليكس إلى المضمار في هذا السباق تحديداً بعد أن وضعت مولوداً وقد نجحت بمعاونة زملائها ويلبرت لندن، كورتني أوكولو ومايكل شيري، في تحقيق المركز الأول (3.09.34 دقيقة) أمام جامايكا (3.11،78 دقيقة) والبحرين (3.11،82 د).

