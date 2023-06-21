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روي فاريا يستقيل من تدريب الدحيل لأسباب شخصية

  • أعلن الدحيل متصدر الدوري القطري لكرة القدم رسمياً الاثنين استقالة مدربه البرتغالي روي فاريا لأسباب شخصية مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي قبلها

وجاء على الحساب الرسمي للنادي على موقعه الالكتروني "قبلت ادارة الفريق الاستقالة التي تقدم بها المدرب روي فاريا من مهامه كمدرب للفريق الاول لاسباب شخصية".

وأضاف "تقدمت إدارة الفريق بالشكر للمدرب روي فاريا على الفترة التي قضاها في الإشراف الفني على الفريق وتمنت له التوفيق في مسيرته القادمة".

ولم يكشف الدحيل عن المدرب البديل الذي يقود الفريق علماً بأن الدوري سوف يستأنف نشاطه الخميس القادم بالجولة الثالثة عشرة والتي يلتقي فيها الدحيل مع العربي.

وجاءت استقالة فاريا بعد ايام قليلة من الخسارة الثقيلة 0-4 أمام منافسه السد في نهائي كأس قطر ليفقد الفريق اللقب الذي حققه 2018، وهي البطولة الثانية التي يفقدها الدحيل هذا الموسم بعد السوبر القطري بخسارته أيضاً أمام السد.

وتعرض المدرب البرتغالي لانتقادات حادة بعد الخسارة القاسية وبعد الأداء المتواضع.

وتولي فاريا المهمة غي كانون الثاني/يناير 2019 خلفاً للتونسي نبيل معلول ونجح في قيادة الفريق الى الفوز ببطولة كأس الأمير، لكنه أخفق في مواصلة مشواره بدوري أبطال آسيا وخسر امام السد في دور الـ16.

ويتصدر الدحيل الدوري برصيد 30 نقطة وهو الوحيد مع الريان لم يخسرا في الدوري حتى الآن.

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