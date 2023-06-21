روي فاريا يستقيل من تدريب الدحيل لأسباب شخصية

وجاءت استقالة فاريا بعد ايام قليلة من الخسارة الثقيلة 0-4 أمام منافسه السد في نهائي كأس قطر ليفقد الفريق اللقب الذي حققه 2018، وهي البطولة الثانية التي يفقدها الدحيل هذا الموسم بعد السوبر القطري بخسارته أيضاً أمام السد.