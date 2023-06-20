الصحف تتوقع غياب أغويرو لشهرين عن برشلونة
أصيب مهاجم برشلونة الجديد الأرجنتيني سيرخيو اغويرو بتمزق في ربلة الساق وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل بحسب الصحف الإسبانية الصادرة الاثنين
وتعرض أغويرو المنتقل بصفقة حرة من مانشستر سيتي الإنكليزي إلى الاصابة خلال حصة تدريبية لفريقه الأحد وخضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي صباح اليوم الاثنين أكدت وجود تمزق في ساقه.
وأشارت صحيفة "آس" بأن "المهاجم الارجنتيني يعاني من تمزق في ربلة الساق وسيبتعد عن الملاعب حوالي 8 أسابيع. ما يعني بأنه لن يعود إلى الملاعب في أفضل الأحوال إلا في تشرين الأول/اكتوبر".
أما صحيفة "ماركا" فاعتبرت بأن الاصابة قد تبعده "من شهرين إلى ثلاثة".
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن أغويرو يتنقل "بواسطة عكازين" لأنه لا يستطيع "وضع رجله على الأرض".
وتعرض أغويرو لاصابات متكررة الموسم الفائت في صفوف مانشستر سيتي وخاض حفنة من المباريات في مختلف المسابقات.
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