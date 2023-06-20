الصحف تتوقع غياب أغويرو لشهرين عن برشلونة

وأشارت صحيفة "آس" بأن "المهاجم الارجنتيني يعاني من تمزق في ربلة الساق وسيبتعد عن الملاعب حوالي 8 أسابيع. ما يعني بأنه لن يعود إلى الملاعب في أفضل الأحوال إلا في تشرين الأول/اكتوبر".