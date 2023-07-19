ستراسبورغ يقسو على ميتز بثلاثية

وبذلك رفع ستراسبورغ رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد ميتز عند 3 نقاط، حيث خسر للمرة الثالثة هذا الموسم محتلا المركز التاسع عشر.

