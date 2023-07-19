ستراسبورغ يقسو على ميتز بثلاثية
حقق فريق ستراسبورغ فوزه الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم الحالي، عقب تغلبه على ضيفه ميتز 3-0، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة من المسابقة
وتقدّم ستراسبورغ بهدف من ركلة جزاء بواسطة لودوفيتش أجورك في الدقيقة السادسة، قبل أن يعزّز حبيبو ديالو النتيجة لفريقه في الدقيقة 26.
وأضاف ديالو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 40.
وبذلك رفع ستراسبورغ رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد ميتز عند 3 نقاط، حيث خسر للمرة الثالثة هذا الموسم محتلا المركز التاسع عشر.