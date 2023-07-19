دوري أبطال أوروبا
ميركاتو
كأس العالم للسيدات
اللغة & النسخة
النسخة
MENA
المزيد
البادل
الملاكمة
ألعاب القوى
الدراجات الهوائية
كرة السلة
اشترك

الدعم

اتصل بنا
beIN CONNECT
beIN MEDIA GROUP
الأسئلة الأكثر شيوعاً
نبذة عن مجموعة beIN
ترددات beIN SPORTS
دليل التلفاز
احصل على beIN
إشترك
بلدي beIN
يدعم
beIN SPORTS أمريكا
beIN SPORTS أستراليا
معلومات عن هذا الموقع

تابعونا

فيسبوك
تويتر
يوتيوب
إنستاغرام
تيك توك

قم بتنزيل تطبيقاتنا

https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/647fbd0a-9982-4469-a726-76f626b08336/apple-badge.cb24501%402x.png
https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/adf97fbe-0e56-4fff-81a8-1801a0304edb/google-badge.03e68d6%402x.png

برايتون يحقق نتيجة تاريخية

  • سجل فريق المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي نتيجة قياسية له في الدوري الإنكيلزي الممتاز ضمن الجولة 34

فبعد خيبة الخروج من نصف نهائي الكأس على يد مانشستر يونايتد بركلات الترجيح ثم الخسارة المحبطة أمام نوتنغهام فورست 1-3 في المرحلة الماضية، صب برايتون جام غضبه على ضيفه ولفرهامبتون واكتسحه 6-0 في لقاء الثنائيات بامتياز، إذ سجل كل من الألمانيين دينيز أونداف (6 و66) وباسكال غروس (13 و26) وداني ويلبيك (39 و48) هدفين.

وسجل برايتون أربعة أهداف في الشوط الأول للمرة الأولى منذ شباط/فبراير 2016 ضد ليدز في دوري المستوى الثاني وفق "أوبتا" للاحصاءات، فيما بات فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي خامس فريق بثنائية لثلاثة لاعبين في مباراة واحدة في تاريخ الدوري الممتاز.

وبحسب أوبتا سجل برايتون ستة أهداف في مباراة كنادي في البريميرليغ، وهي المرة الأولى بشكل عام منذ فوزه على بلاكبول 6-1 في الشامبيونشيب في أبريل 2013.

ويأمل برايتون أن يمنحه هذا الفوز الدفع المعنوي كي يحقق ثأره من مانشستر يونايتد حين يستضيفه الخميس مع طموح المشاركة القارية الموسم المقبل، إذ رفع رصيده الى 52 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين فقط عن توتنهام الخامس مع مباراتين أقل من الأخير الذي يلعب الأحد مع مضيفه ليفربول السابع (53 نقطة).

وبقي برايتون أمام برنتفورد بفارق نقطتين بعد الفوز المثير الذي حققه الأخير على ضيفه نوتنغهام فورست الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط 2-1 في الوقت القاتل، بعدما كان متخلفاً بهدف البرازيلي دانيلو (1+45) قبل أن يرد متأخراً بهدفي إيفان توني (82) والبديل جوش داسيلفا (4+90).
 

نادي برايتون هوف ألبيون لكرة القدم

نادي برايتون هوف ألبيون لكرة القدم

AR 08 MAC ALISTER OOV
ليفربول يتعاقد رسمياً مع الأرجنتيني ماك أليستر
AR HL EPL BHA MCI 240523_
الدوري الإنجليزي الممتازبرايتون يُجبر مانشستر سيتي على التعادل
23 MAN CITY
الدوري الإنجليزي الممتازبرايتون يستضيف البطل مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة
AR OOV BRIGHTON 210523
الدوري الإنجليزي الممتازفوز غاية في الأهمية لبرايتون
18 NEW_BRI_
الدوري الإنجليزي الممتازنيوكاسل يقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا
17 NEWCAS BRIGH_
الدوري الإنجليزي الممتازسانت جيمس بارك مسرحاً لمواجهة نيوكاسل وبرايتون
EN HL EPL ARS BHA 140523_
الدوري الإنجليزي الممتازخسارة مدوّية لآرسنال أمام برايتون
AR 13 ARS BRI VT
الدوري الإنجليزي الممتازآرسنال يستضيف برايتون وعينه على مواصلة الضغط
إيفرتون يحبط برايتون ويغادر المركز قبل الأخير
الدوري الإنجليزي الممتازإيفرتون يحبط برايتون ويغادر المركز قبل الأخير
08 BRIGH-EVERT
الدوري الإنجليزي الممتازبرايتون يواصل سعيه للمنافسة على مقعد مؤهل للأبطال
برايتون يتعاقد مع جواو بيدرو
برايتون يتعاقد مع جواو بيدرو

الدوري الإنجليزي الممتاز

EPL
الدوري الإنجليزي الممتاز
تطبيق قواعد جديدة في الكرة الإنجليزية
Jordan Henderson
الدوري الإنجليزي الممتاز
جوردان هندرسون يؤكد رحيله عن ليفربول
26 RAUL OOV_.mp4
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولام يتعاقد مع خيمينيس
26 TOTTENHAM_.mp4
الدوري الإنجليزي الممتاز
توجيه تهمة الاحتيال المالي لمالك توتنهام
غوارديولا: "سنقاتل من أجل الاحتفاظ بكايل ووكر"
الدوري الإنجليزي الممتاز
غوارديولا: "سنقاتل من أجل الاحتفاظ بكايل ووكر"

الدعم

اتصل بنا
beIN CONNECT
beIN MEDIA GROUP
الأسئلة الأكثر شيوعاً
نبذة عن مجموعة beIN
ترددات beIN SPORTS
دليل التلفاز
احصل على beIN
إشترك
بلدي beIN
يدعم
beIN SPORTS أمريكا
beIN SPORTS أستراليا
معلومات عن هذا الموقع

تابعونا

فيسبوك
تويتر
يوتيوب
إنستاغرام
تيك توك
footer bein logo white

قم بتنزيل تطبيقاتنا

https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/647fbd0a-9982-4469-a726-76f626b08336/apple-badge.cb24501%402x.png
https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/adf97fbe-0e56-4fff-81a8-1801a0304edb/google-badge.03e68d6%402x.png
الرئيسية Icon
الرئيسية
نتائج مباشرة Icon
نتائج مباشرة
الفيديو Icon
الفيديو
https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/f3a28e96-8624-46e2-ba73-fe92ae75e192/icon_live_selected%20%282%29.svg
مباشر
جدول البث Icon
جدول البث