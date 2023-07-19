برايتون يحقق نتيجة تاريخية

ويأمل برايتون أن يمنحه هذا الفوز الدفع المعنوي كي يحقق ثأره من مانشستر يونايتد حين يستضيفه الخميس مع طموح المشاركة القارية الموسم المقبل، إذ رفع رصيده الى 52 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين فقط عن توتنهام الخامس مع مباراتين أقل من الأخير الذي يلعب الأحد مع مضيفه ليفربول السابع (53 نقطة).