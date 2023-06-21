وأشارت الأندية للاعبيها إلى إلغاء كل الخطط المتعلقة بعطلة نهاية الموسم العادية، على أن يعودوا بعدها إلى التدريبات الفردية المنزلية حتى نهاية الشهر المقبل، الذي قد يشهد عودة التدريبات الجماعية.