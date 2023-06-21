أندية الدوري الممتاز تضع خططاً للعودة للتدريبات
كشفت مصادر إعلامية أنّ أندية الدوري الإنكليزي الممتاز طلبت من اللاعبين الاستعداد للعودة إلى التدريبات بشكل كامل اعتباراً من نهاية مايو المقبل
كشفت مصادر إعلامية أنّ أندية الدوري الإنكليزي الممتاز طلبت من اللاعبين الاستعداد للعودة إلى التدريبات بشكل كامل اعتباراً من نهاية مايو المقبل.
وذكرت التقارير أنّ الأندية أرسلت خطابات إلى اللاعبين وطلبت منهم أخذ راحة حتى الرابع من أيار/مايو المقبل من دون مغادرة إنكلترا بمن فيهم اللاعبون الأجانب واعتبار الفترة الحالية بمثابة عطلة نهاية الموسم.
وأشارت الأندية للاعبيها إلى إلغاء كل الخطط المتعلقة بعطلة نهاية الموسم العادية، على أن يعودوا بعدها إلى التدريبات الفردية المنزلية حتى نهاية الشهر المقبل، الذي قد يشهد عودة التدريبات الجماعية.
وتعمل أندية الدوري الإنكليزي الممتاز بشكل مستمر على إيجاد وسيلة لإكمال الموسم، وذلك تجنباً لخسائر ماديةٍ فادحة في حال إلغاء ما تبقى من مباريات الموسم الحالي.