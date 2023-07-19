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- ملخص يوم الأربعاء من الجولة السادسة - الدوري الألماني
ملخص يوم الأربعاء من الجولة السادسة - الدوري الألماني
فقد دورتموند نقطتين بتعادله مع هوفنهايم في صراعه على الصدارة مع بايرن ميونيخ، واقتنص شالكه فوزاً على آينتراخت فرانكفورت هذا وفُتح باب الانتصارات أمام بورسيا مونشغلادبلاخ بعد تغلبه على آوغسبورغ
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