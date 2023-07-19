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ملخص يوم الأربعاء من الجولة السادسة - الدوري الألماني

  • فقد دورتموند نقطتين بتعادله مع هوفنهايم في صراعه على الصدارة مع بايرن ميونيخ، واقتنص شالكه فوزاً على آينتراخت فرانكفورت هذا وفُتح باب الانتصارات أمام بورسيا مونشغلادبلاخ بعد تغلبه على آوغسبورغ

نادي بايرن ميونخ لكرة القدم

نادي بايرن ميونخ لكرة القدم

AR 09 LAIMAR OOV
بايرن ميونيخ يتعاقد مع النمساوي لايمر
هونيس: "بايرن كان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة"
الدوري الألماني - بوندسليجاهونيس: "بايرن كان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة"
BAYERN MANGM
الدوري الألماني - بوندسليجاماهي حيثيات إقالة كان وحاميديتش في بايرن ميونيخ؟
AAR OOV BAYERN 290523
الدوري الألماني - بوندسليجافريقا الرجال والسيدات لبايرن ميونيخ يحتفلان باللقب
انخفاض أسهم دورتموند في البورصة بعد ضياع حلم اللقب
الدوري الألماني - بوندسليجاانخفاض أسهم دورتموند في البورصة بعد ضياع حلم اللقب
بايرن ميونيخ يدعم توخل بعد الإقالات ويؤكد عودة رومينيغيه
الدوري الألماني - بوندسليجابايرن يدعم توخل بعد الإقالات ويؤكد عودة رومينيغيه
بايرن ميونيخ يعلن رسميًا إقالة أوليفر كان وحسن صالح حميدزيتش
الدوري الألماني - بوندسليجابايرن يعلن إقالة أوليفر كان وحسن صالح حميدزيتش
bayern munich crowning
الدوري الألماني - بوندسليجامراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني
AR HL BUN KOL FCB 270523
الدوري الألماني - بوندسليجابايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني
AR 26 BAYERN KOLN VT
الدوري الألماني - بوندسليجابايرن ميونيخ يتمسك بحظوظه الضئيلة في الفوز باللقب
AR OOV TUCHEL 260523
الدوري الألماني - بوندسليجاتوخيل: "بايرن ميونيخ سيقاتل حتى النهاية"
آينرتخت فرانكفورت

آينرتخت فرانكفورت

لايبتسيتش يتوّج بلقب كأس ألمانيا
لايبتسيتش يتوّج بلقب كأس ألمانيا
UNION BERLIN
الدوري الألماني - بوندسليجاأونيون برلين يحقق تأهلاً تاريخيا لدوري الأبطال
آينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع الدولي المصري مرموش
آينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع الدولي المصري مرموش
AR HL BUN BVB EIF 220423
الدوري الألماني - بوندسليجادورتموند يستعرض ويصعد إلى صدارة الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بوخوم
الدوري الألماني - بوندسليجاآينتراخت فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بوخوم
PREV FRANK 
الدوري الألماني - بوندسليجافرانكفورت يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بوخوم
UNION BERLIN
الدوري الألماني - بوندسليجاأونيون برلين يحقق فوزاً ثميناً على آينتراخت
تصريح أوسيمين
دوري أبطال أوروباماذا قال أوسيمين بعد أن قاد نابولي لتأهل تاريخي؟
AR HL UCL NAP EIF 150323
دوري أبطال أوروبانابولي يبلغ ربع النهائي لأول مرّة في تاريخه
AR OOV DTL NAPOLI 150323
دوري أبطال أوروباصدامات بين مشجعي نابولي وفريق آينتراخت فرانكفورت
تشيفيرين يرد على قرار نابولي بحظر جماهير فرانكفورت
دوري أبطال أوروباتشيفيرين يرد على قرار نابولي بحظر جماهير فرانكفورت

الدوري الألماني - بوندسليجا

الحارس نوير يعود إلى تمارين بايرن ميونيخ
الدوري الألماني - بوندسليجا
الحارس نوير يعود إلى تمارين بايرن ميونيخ
AR HL BUN FCB FCA 270823
الدوري الألماني - بوندسليجا
هاري كين يقود بايرن ميونيخ للفوز على أوغسبورغ
27 BAYERN
الدوري الألماني - بوندسليجا
بايرن ميونيخ يستقبل أوغسبورغ ضمن المرحلة الثانية
باير ليفركوزن يتعاقد مع الجناح الإنجليزي تيلا
الدوري الألماني - بوندسليجا
باير ليفركوزن يتعاقد مع الجناح الإنجليزي تيلا
AR HL BUN WBO BVB 260823
الدوري الألماني - بوندسليجا
دورتموند يتعثر وأونيون برلين يواصل التألق

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اتصل بنا
beIN CONNECT
beIN MEDIA GROUP
الأسئلة الأكثر شيوعاً
نبذة عن مجموعة beIN
ترددات beIN SPORTS
دليل التلفاز
احصل على beIN
إشترك
بلدي beIN
يدعم
beIN SPORTS أمريكا
beIN SPORTS أستراليا
معلومات عن هذا الموقع

تابعونا

فيسبوك
تويتر
يوتيوب
إنستاغرام
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