دورة ساو باولو: راموس وسوزا إلى نصف النهائي
بلغ الإسباني ألبرت راموس والبرتغالي جواو سوزا المصنفان في المركزين الثاني والرابع على التوالي (على البطولة) الدور نصف النهائي من دورة ساو باولو الدولية لكرة المضرب.
في الدور ربع النهائي اليوم الجمعة، فاز راموس على الأرجنتيني غيدو بيا 6-4 و3-6 و6-4، وسوزا على الأرجنتيني الأخر فيديريكو دلبونيس السابع 6-3 و6-1.
ويلتقي راموس وسوزا في دور الأربعة السبت.
وسيواجه الأوروغوياني بابلو كويفاس بطل الموسم الماضي والفائز على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان السادس 5-7 و6-4 و6-4، في نصف النهائي الإسباني بابلو كارينيو بوستا الوصيف والمصنف أول، والذي فاز على الايطالي فابيو فونييني الخامس 6-0 و7-6 (7-1).
وكان كويفاس فاز في نهائي العام الماضي على كورينيو بوستا 7-6 (7-4) و6-3.