دورة ساو باولو: راموس وسوزا إلى نصف النهائي

في الدور ربع النهائي اليوم الجمعة، فاز راموس على الأرجنتيني غيدو بيا 6-4 و3-6 و6-4، وسوزا على الأرجنتيني الأخر فيديريكو دلبونيس السابع 6-3 و6-1.