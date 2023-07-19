دوري أبطال أوروبا
ميركاتو
كأس العالم للسيدات
اللغة & النسخة
النسخة
MENA
المزيد
البادل
الملاكمة
ألعاب القوى
الدراجات الهوائية
كرة السلة
اشترك

الدعم

اتصل بنا
beIN CONNECT
beIN MEDIA GROUP
الأسئلة الأكثر شيوعاً
نبذة عن مجموعة beIN
ترددات beIN SPORTS
دليل التلفاز
احصل على beIN
إشترك
بلدي beIN
يدعم
beIN SPORTS أمريكا
beIN SPORTS أستراليا
معلومات عن هذا الموقع

تابعونا

فيسبوك
تويتر
يوتيوب
إنستاغرام
تيك توك

قم بتنزيل تطبيقاتنا

https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/647fbd0a-9982-4469-a726-76f626b08336/apple-badge.cb24501%402x.png
https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/adf97fbe-0e56-4fff-81a8-1801a0304edb/google-badge.03e68d6%402x.png

دورة ساو باولو: راموس وسوزا إلى نصف النهائي

  • بلغ الإسباني ألبرت راموس والبرتغالي جواو سوزا المصنفان في المركزين الثاني والرابع على التوالي (على البطولة) الدور نصف النهائي من دورة ساو باولو الدولية لكرة المضرب.

في الدور ربع النهائي اليوم الجمعة، فاز راموس على الأرجنتيني غيدو بيا 6-4 و3-6 و6-4، وسوزا على الأرجنتيني الأخر فيديريكو دلبونيس السابع 6-3 و6-1.

ويلتقي راموس وسوزا في دور الأربعة السبت.

وسيواجه الأوروغوياني بابلو كويفاس بطل الموسم الماضي والفائز على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان السادس 5-7 و6-4 و6-4، في نصف النهائي الإسباني بابلو كارينيو بوستا الوصيف والمصنف أول، والذي فاز على الايطالي فابيو فونييني الخامس 6-0 و7-6 (7-1).

وكان كويفاس فاز في نهائي العام الماضي على كورينيو بوستا 7-6 (7-4) و6-3.
                  

الدعم

اتصل بنا
beIN CONNECT
beIN MEDIA GROUP
الأسئلة الأكثر شيوعاً
نبذة عن مجموعة beIN
ترددات beIN SPORTS
دليل التلفاز
احصل على beIN
إشترك
بلدي beIN
يدعم
beIN SPORTS أمريكا
beIN SPORTS أستراليا
معلومات عن هذا الموقع

تابعونا

فيسبوك
تويتر
يوتيوب
إنستاغرام
تيك توك
footer bein logo white

قم بتنزيل تطبيقاتنا

https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/647fbd0a-9982-4469-a726-76f626b08336/apple-badge.cb24501%402x.png
https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/adf97fbe-0e56-4fff-81a8-1801a0304edb/google-badge.03e68d6%402x.png
الرئيسية Icon
الرئيسية
نتائج مباشرة Icon
نتائج مباشرة
الفيديو Icon
الفيديو
https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/31dbcbc6-da4c-0033-328a-d7621d0fa726/f3a28e96-8624-46e2-ba73-fe92ae75e192/icon_live_selected%20%282%29.svg
مباشر
جدول البث Icon
جدول البث