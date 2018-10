Women's PRO Race Results | Enduro - Day 2

1. Katie Zaferes (USA) - 01:00:37

2. Kristen Kasper (USA) + 00:00:14

3. Cassandre Beaugrand (FRA) + 00:00:50

In an amazing sprint finish Vicent Luis wins back to back day 1 and 2.

Men's PRO Race Results | Enduro - Day 2

1. Vincent Luis (FRA) - 00:55:48

2. Henri Schoeman (RSA) + 00:00:06

3. Richard Murray (RSA) + 00:00:18