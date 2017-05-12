MotoAmerica

Flashback Friday: 20 Photos from Suzuki's ECSTAR Championship At Road Atlanta

  • Benny Solis
    1/20 Benny Solis, Team H35 Honda
  • Bryce Prince
    2/20 Bryce Prince, HelmetSounds.com/Western Services/Meen Yamaha
  • Cameron Beaubier
    3/20 Cameron Beaubier, Monster Energy/Yamalube/Yamaha Factory Racing
  • Valentin Debise
    4/20 Valentin Debise, M4 ECSTAR Suzuki, and Garrett Gerloff, Monster Energy/Yamalube/Y.E.S./Graves/Yamaha
  • Toni Elias
    5/20 Toni Elias, Yoshimura Suzuki Factory Racing
  • Elias Hayden
    6/20 Toni Elias and Roger Hayden, Yoshimura Suzuki Factory Racing
  • Bobby Fong
    7/20 Bobby Fong, Quicksilver Latus Motors Kawasaki
  • Jake Gagne
    8/20 Jake Gagne, Genuine Broaster Chicken Honda
  • Garrett Gerloff
    9/20 Garrett Gerloff, Monster Energy/Yamalube/Y.E.S./Graves/Yamaha
  • Michael Gilbert
    10/20 Michael Gilbert, Team MG55 Yamaha
  • Roger Hayden
    11/20 Roger Hayden, Yoshimura Suzuki Factory Racing
  • Josh Hayes
    12/20 Josh Hayes, Monster Energy/Yamalube/Yamaha Factory Racing
  • Josh Hayes
    13/20 Josh Hayes, Monster Energy/Yamalube/Yamaha Factory Racing
  • Josh Herrin
    14/20 Josh Herrin, HelmetSounds.com/Western Services/Meen Yamaha
  • gerloff beach
    15/20 JD Beach and Garrett Gerloff, Monster Energy/Yamalube/Y.E.S./Graves/Yamaha
  • Jake Lewis
    16/20 Jake Lewis, M4 ECSTAR Suzuki
  • Matthew Scholtz
    17/20 Mathew Scholtz, Yamalube/Westby Racing Yamaha
  • Matthew Scholtz
    18/20 Mathew Scholtz, Yamalube/Westby Racing Yamaha
  • Cory Ventura
    19/20 Cory Ventura, CSVMoto, KTM RC Cup
  • Nick Swensgard
    20/20 Nic Swensgard, Roadracing World Wildcard, KTM RC Cup

Photography: Brian J Nelson

MotoAmerica heads to VIRginia International Raceway in Danville, Virginia, this weekend, May 12-14, for Round 3 of the 10-stop national championship.

Having won three of the first four races, former Moto2 World Champion Toni Elias leads the Motul Superbike class by 26 points ahead of defending champ Cameron Beaubier.

In the lead up to opening practice on Friday, ace photographer Brian J. Nelson provides a look back at the weekend action from Round 2 at Road Atlanta.

 
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