Flashback Friday: 20 Photos from Suzuki's ECSTAR Championship At Road Atlanta

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1/20
Benny Solis, Team H35 Honda
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2/20
Bryce Prince, HelmetSounds.com/Western Services/Meen Yamaha
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3/20
Cameron Beaubier, Monster Energy/Yamalube/Yamaha Factory Racing
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4/20
Valentin Debise, M4 ECSTAR Suzuki, and Garrett Gerloff, Monster Energy/Yamalube/Y.E.S./Graves/Yamaha
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5/20
Toni Elias, Yoshimura Suzuki Factory Racing
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6/20
Toni Elias and Roger Hayden, Yoshimura Suzuki Factory Racing
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7/20
Bobby Fong, Quicksilver Latus Motors Kawasaki
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8/20
Jake Gagne, Genuine Broaster Chicken Honda
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9/20
Garrett Gerloff, Monster Energy/Yamalube/Y.E.S./Graves/Yamaha
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10/20
Michael Gilbert, Team MG55 Yamaha
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11/20
Roger Hayden, Yoshimura Suzuki Factory Racing
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12/20
Josh Hayes, Monster Energy/Yamalube/Yamaha Factory Racing
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13/20
Josh Hayes, Monster Energy/Yamalube/Yamaha Factory Racing
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14/20
Josh Herrin, HelmetSounds.com/Western Services/Meen Yamaha
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15/20
JD Beach and Garrett Gerloff, Monster Energy/Yamalube/Y.E.S./Graves/Yamaha
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16/20
Jake Lewis, M4 ECSTAR Suzuki
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17/20
Mathew Scholtz, Yamalube/Westby Racing Yamaha
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18/20
Mathew Scholtz, Yamalube/Westby Racing Yamaha
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19/20
Cory Ventura, CSVMoto, KTM RC Cup
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20/20
Nic Swensgard, Roadracing World Wildcard, KTM RC Cup