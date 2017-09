Paris Saint-Germain are "very confident" they will be able to comply fully with UEFA's Financial Fair Play rules after European football's governing body announced a formal investigation into the Ligue 1 club.

Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision du panel du Fair-Play financier de l’UEFA.https://t.co/OrRJHPftu2 — PSG Officiel (@PSG_inside) September 1, 2017