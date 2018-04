Wenger dirigirá su último partido europeo en el Emirates ante el Atlético Madrid

EFE

Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, ha elogiado este miércoles al Atlético de Madrid, "el segundo mejor equipo de España" y su rival en las semifinales de la Liga Europa, y ha asegurado que la fortaleza del equipo madrileño reside en que "no tiene puntos débiles".



"Es un equipo muy fuerte. Es el segundo mejor equipo de España. Tenemos que ser disciplinados y estar a nuestro mejor nivel para conseguir un buen resultado. Uno de sus puntos fuertes es, sin duda, que no tiene ningún punto débil. Es un rival que aprovecha al máximo los momentos de debilidad de su adversario", explicó el veterano técnico francés.



"En el fútbol hay que ser realista. Y nosotros sabemos que tendremos delante a un gran equipo, al favorito, al rival más fuerte en la competición", valoró.



El de mañana "es un partido más de Liga de Campeones que de Liga Europa". "Primero porque nos jugamos prácticamente un puesto en la Champions del año que viene, más nosotros que ellos, eso sí, y después porque somos dos equipos que estamos acostumbrados a jugar en esa competición", dijo.





Wenger, de 68 años, dirigirá el jueves su último partido europeo en el Emirates Stadium, ya que dejará el banquillo de los 'Gunners' el próximo mes de junio después de 22 años.



El galo se marca como objetivo llegar a la final de Lyon -sería su tercera final continental con el Arsenal- e intentar conseguir su primer entorchado europeo, aunque niega que exista "un final de cuento de hadas".



"No sé si existe el adiós perfecto, el adiós de cuento de hadas. Lo que puedo decir es que estos futbolistas tienen calidad y responden siempre. Se merecen algo especial y yo quiero conseguirlo por ellos, no por mí. Esa sería mi mayor satisfacción: quiero tener éxito con este grupo de jugadores. Estoy convencido de que con dos o tres fichajes este equipo puede luchar por la Premier League.", declaró.



"Mañana quiero ganar, que es lo que he venido haciendo durante toda mi carrera. Intentaré ganar y luego empezaré a pensar en el partido del próximo fin de semana contra el Manchester United", indicó.

🗣 “¿Es un adiós perfecto? No lo se. Simplemente quiero hacerlo lo mejor que pueda… Creo que este grupo de jugadores merece algo especial. Quiero hacerlo por ellos, lograr algo con ellos" pic.twitter.com/gGWbhPK3eg — Arsenal FC Español (@OfficialAFC_ES) April 25, 2018



"Clasifiqué al Arsenal para la Champions durante 20 temporadas consecutivas -prosiguió-, algo que no es sencillo. En el último año no pudimos; por eso vamos a darlo todo por intentar llegar a la final".



Preguntado sobre un partido que recuerde con especial cariño en Europa, Wenger aseguró que aunque no piensa "en lo que fue, sino en el mañana", se acuerda de la Liga de Campeones de 2006 y de la eliminatoria contra el Real Madrid.



"He jugado cerca de 200 partidos europeos con el Arsenal y es difícil pensar en un encuentro en particular", titubeó de primeras el francés. "Quizá la eliminatoria en la que superamos al Real Madrid (0-1 en el Santiago Bernabéu y 0-0 en Highbury), cuando tenían a Raúl, Beckham, Figo, Zidane...", comentó.



"Nosotros teníamos un equipo muy joven y conseguimos dejar la portería a cero en los dos encuentros. Luego ganamos al Juventus y Villarreal y caímos en la final a manos del Barcelona. Sin embargo, no pienso en lo que fue, sino en el mañana", aseguró Wenger.