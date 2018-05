Simeone y la final de la Europa League: "Veo similitudes entre los dos" equipos

EFE

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este martes que en la final de la Liga Europa con el Marsella aparecen "muchas emociones, mucha ilusión, pero, sobre todo, mucha humildad" y admitió la necesidad de ganar de su equipo ante un oponente con "similitudes".



"Vamos a jugar una nueva final, donde aparecen muchos sentimientos, muchas emociones, mucha ilusión, pero, sobre todo, mucha humildad. Cuando uno llega a estas instancias necesita tener humildad, trabajar, saber que delante vamos a tener un rival al que tendremos que minimizar y será un bonito partido de fútbol", dijo.



"Seguro será una linda final, con dos equipos que son prácticos, que juegan la segunda pelota muy bien, con muy buena pelota parada los dos... Veo similitudes entre los dos, desde la ilusión, el entusiasmo y el juego", insistió el preparador argentino, que esperó un "partido intenso, con mucha fricción" en el Parc OL de Lyon.



"El Marsella es un equipo peligroso en toda su faceta ofensiva, que incluye la pelota parada. Pueden hacerlo con pierna cambiada, tienen laterales que, juegue quien juegue, son verticales y ofensivos, y tienen gente en el medio que son jóvenes, sobre todo el chico López, que lo hace muy bien", analizó de su adversario.

También enfocó "al ritmo que imponga" Dmitri Payet "a la velocidad de su cabeza" y "al juego que salga de sus pies". "Es un equipo que está bien preparado, que tiene un entrenador que donde ha estado lo ha hecho muy bien y generará un partido intenso que tendremos que llevar al lugar donde nos sintamos mejor", advirtió.



Es la octava final para el Atlético de Simeone. "La experiencia sí es un dato importante, pero no termina de ser totalmente influyente en el juego. El Marsella es un equipo con mucho trabajo, ilusión, presión, que aprovecha el ritmo alto que tienen sus tres medias puntas y tendremos que llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño e imponer nuestro juego en base al correr de los minutos", analizó el técnico en la rueda de prensa previa oficial.

¿Es una final en la que el Atlético tiene más que perder que ganar? "Siempre que me tocó jugar una final de futbolista o entrenador la vives con más claridad. Lo importante solamente es el partido y todas las palabras que se generan en torno al partido dejarlas para la gente que no participa", contestó el entrenador.



"Los que están adentro saben lo que tienen que jugar, la forma que tienen que jugar y que lo que importa es el juego", abundó el técnico, que intentará "transmitir tranquilidad" a sus jugadores "más allá de que las emociones van creciendo minuto tras minuto y hora tras hora" según se acerca el inicio de la final europea.



"Es un partido de fútbol y para ganar hay que jugar bien. Y lo que te acerca a esa posición es que las experiencias vividas te acercan a entender mejor lo que hay que hacer dentro del campo. Después, el fútbol es un juego. Obviamente necesitamos ganar, pero es un juego. Lo sabemos", continuó Simeone.



A la vez, expresó que "las comparaciones nunca son buenas", en referencia a las finales de la Liga de Campeones precedentes. "La Liga Europa en su momento, cuando nos tocó ganarla, fue un paso importante. Nos dio seguridad, confianza, crecimiento y nos dimos cuenta de que se podía, que estábamos generando algo importante en ese grupo, y sin duda para muchos de los chicos fue un paso enorme y la consecuencia de todo lo que iba a venir después", rememoró.



Simeone dispone de toda su plantilla para el partido con la recuperación de Vitolo. "Por suerte, tenemos a todos. Desde noviembre no podemos contar con todos. Es una alegría. También una tristeza dejar mañana a alguno fuera del equipo. Tenemos a todos a disposición y a partir del entrenamiento de hoy terminaré de cerrar el círculo de lo que imagina para mañana", concluyó.