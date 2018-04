Salzburgo 4-1 Lazio: Salzburgo avergüenza a la Lazio y está en semifinales

EFE

El Salzburgo remontó al Lazio y se clasificó para las semifinales de la Liga Europa después de ganar 4-1 al conjunto italiano en cuatro minutos mágicos en los que marcó tres goles que sellaron su pase hacia la siguiente ronda.

Entre el minuto 72 y el 76, el cuadro austríaco se desató y cuando parecía perdido con un empate a un gol en el marcador, hizo tres dianas que dejaron grogui a un equipo que soñaba con volver a jugar una semifinal después de 16 años. La última vez que el Lazio llegó a esa ronda fue en 2002, cuando fue eliminado por el Oporto.



En el caso del conjunto austríaco, la historia era aún más dura, porque desde 1993 no alcanzaba unas semifinales. Antes de empezar el duelo, estaba a sólo dos tantos de igualar al sorprendente Salzburgo que aquel año perdió la final contra el Inter de Denis Bergkamp y Walter Zenga.



Sin embargo, el primer acto fue extraño, porque el Salzburgo no fue a por su rival como se esperaba. El público del Red Bull Arena imaginaba a un equipo volcánico, que fuera a morder a su rival desde el primer instante. Pero no fue así.

72' Salzburg 2-1 Lazio

74' Salzburg 3-1 Lazio

76' Salzburg 4-1 Lazio



4 sensational minutes in Austria give Salzburg a 6-5 aggregate victory!



Semi-finalists ✔️#UEL pic.twitter.com/xLDoF4g7qd — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 12, 2018

El Lazio, acomodado con el 4-2 de la ida, controló el partido con una gran actuación del brasileño Lucas Leiva, que en los 45 minutos iniciales dirigió el partido como quiso. Pero, pese a esa buena dirección, salvo una oportunidad de Ciro Immobile, no hubo nada más relevante para los italianos.



El Salzburgo tampoco hizo mucho más. Sólo un disparo peligroso de Hwang sumó a las estadísticas austríacas una oportunidad antes del descanso. Eso fue todo. La primera parte, en realidad, fue para olvidar. Todo iba a pasar en la segunda.



Immobile fue el primer protagonista con otras dos claras ocasiones que no supo aprovechar. Pero, a la cuarta, el delantero del Lazio, con un pase magistral de Luis Alberto, marcó el 0-1 con un disparo a una escuadra de la portería defendida por Alexander Walke. Fue un golazo, pero insuficiente, porque, entonces, comenzó la exhibición del Salzburgo.



Primero, golpeó con el empate un minuto después. El israelí Dabbur, con un disparo que tocó en un defensa del Lazio y despistó al portero albanés Thomas Strakosha. Fue sólo el principio, porque seis minutos después comenzó la locura.



Amadou Haidara, en el 72, con un trallazo desde fuera del área, hizo el 2-1; Hwang Hee-Chan, en el 74, aprovechó un grave error defensivo para marcar el 3-1; y, finalmente, Stefan Lainer, en el 76, remató un córner que sentenció al Lazio.



En esos cuatro minutos, el Salzburgo avergonzó a un rival que hasta entonces había manejado el partido con corrección. Aún tenía tiempo para marcar otro gol y provocar la prórroga, pero no lo consiguió y el Salzburgo regresó a unas semifinales 25 años después. El Lazio sumará un año más sin llegar a esa ronda. Y ya van 16.