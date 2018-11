Betis y Milan empatan 1-1 en el Benito Villamarín

EFE

El Betis y el Milan empataron a un tanto en el estadio Benito Villamarín en la cuarta jornada de la fase de grupo de la Liga Europa y deja muy apretada la clasificación para los dieciseisavos de final tras haber ganado el Olympiacos griego ante el Dudelange luxemburgués.



Los béticos hicieron una buena primera mitad con la que lograron irse al descanso en ventaja, pero después el Milan mejoró y logró el empate que el valió para mantener la clasificación del grupo F muy ajustada.

Se dirimió un partido por el liderato del grupo F, encabezado por los béticos con siete puntos por seis de los milanistas, y por consolidar las opciones de ambos de obtener la clasificación para los dieciseisavos de final del torneo continental.



Los de Quique Setién buscaron reencontrarse con sus mejores sensaciones después de que en LaLiga hubieran encadenado cuatro partidos sin ganar, con tres derrotas y un empate.



Los de Gennaro Gattusso, por contra, después de perder en la anterior jornada europea con el Betis (1-2) en el estadio San Siro, se levantaron y sumaron tres triunfos en el Calcio, ante el Sampdoria, Genova y Udinese.

💚⚪️ ¡En qué forma esta Giovani Lo Celso! 🔥



Ha marcado en los últimos 3⃣ partidos de #UEL con el @RealBetis pic.twitter.com/zqfHacRf8w — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) November 8, 2018

El preparador bético sorprendió con la entrada en el trío de centrales del marroquí Zou Feddal, tras varias semanas ausente, en el sitio del brasileño Sidnei y también con la titularidad de Joaquín en lugar del mexicano Andrés Guardado.



El conjunto lombardo, por su parte, llegó a Sevilla con bajas importantes como la del español Samu Castillejo, sancionado, el delantero argentino Gonzalo Higuaín, Mattia Caldara, el argentino Lucas Biglia o Giacomo Bonaventura, todos con problemas físicos.



Pese a que en Milán se reconocía la importancia del choque por su trascendencia clasificatoria, la verdad es que la formación verdiblanca salió mucho mas enchufada y pronto, en el minuto doce, una gran jugada trenzada de ataque fue culminada por el argentino Giovani Lo Celso en el 1-0 ante un Pepe Reina vendido bajo su portería.



Se le vio poco a la escuadra 'rossoneri' ante el empuje de los locales, que no especularon con el marcador y controlaron bien en el centro del campo para salir hacia el área rival, sin que en la defensa hubiera problemas para controlar a Patrick Cutrone.



Fue ya en el último cuarto de hora de la primera parte cuando el Milan empezó verse por las inmediaciones del meta Pau López, pero con poca convicción para darle juego a Cutrone y al internacional español Jesús Fernández 'Suso', muy amarrados.



En la segunda parte, los visitantes adelantaron líneas para efectuar una presión alta con la que estar más tiempo en campo local, pero los béticos se parapetaron bien, sin prisas y también con la intención de que, con más espacios, volvieran a sorprender la portería de Pepe Reina.



Suso dio el primer aviso serio milanista al borde del primer cuarto de hora de la reanudación, pero Pau López respondió perfectamente, aunque poco después entre estos dos protagonistas las tornas cambiaron y el meta catalán estuvo despistado en la falta que botó el gaditano y que supuso el empate.



Se vio a partir de ahí (m.62) otro partido y Setién dio entrada a Guardado por Joaquín para reforzar el centro del campo e intentar que el adversario no tuviera tanto tiempo el balón, y metió también a Loren Morón en la delantera por el paraguayo Tonny Sanabria, muy perdido.



Posteriormente, el Milan perdió a dos jugadores lesionados, el argentino Mattia Musacchio y el turco Hakan Çalhanoglu, y el partido se paró mucho, aunque el Betis, en un intento a la desesperada, buscó con ganas un segundo gol que no llegó.